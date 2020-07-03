YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Giresun Valisi Enver Ünlü, Şebinkarahisar’a ziyarette bulundu

Giresun Valisi Enver Ünlü, Şebinkarahisar’a ziyarette bulundu

GİRESUN HABERLERİ  | 03.07.2020 20:55 | Son Güncelleme

Giresun Valisi Enver Ünlü, Şebinkarahisar’a ziyarette bulunarak Eğribel Tüneli’nde incelemelerde bulundu.Giresun Valisi Enver Ünlü, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürgenci ve daire amirleriyle birlikte Şebinkarahisar’ı ziyaret etti.

Giresun Valisi Enver Ünlü, Şebinkarahisar’a ziyarette bulunarak Eğribel Tüneli’nde incelemelerde bulundu.
Giresun Valisi Enver Ünlü, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Gürgenci ve daire amirleriyle birlikte Şebinkarahisar’ı ziyaret etti. Vali Ünlü ilk olarak yapımı devam eden Eğribel Tünelinde incelemelerde bulundu ve tünel hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ayrıca en kısa zamanda yolun açılacağı müjdesini verdi.
Vali Ünlü, daha sonra Tamzara Mahallesindeki ekolojik pazarın açılışını yaparak pazardaki vatandaşlarla yakından ilgilendi ve satışa sunulan ürünler hakkında bilgi aldı. Vali Ünlü özellikle meyveden yapılan sirke ve ürünlerle yakından ilgilendi. Daha sonra ilçe merkezindeki organik pazarı ziyaret etti.
Vali Ünlü ilçenin sorunlarını görüşmek üzere yetkililer ile toplantı gerçekleştirdi. Vali Ünlü ilçeden ayrılırken sık sık ziyaretlerde bulunacağını ve ilçenin sorunlarını yakından takip edeceğini belirtti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSözleri olay yaratmıştı! Ünlü sunucudan flaş açıklamaSözleri olay yaratmıştı! Ünlü sunucudan flaş açıklama
Giresun’da umreden dönen 52 kişi karantinaya alındıGiresun’da umreden dönen 52 kişi karantinaya alındı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yeni eğitim öğretim yılında "kontrollü sosyal yaşam" çağrısı:

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yeni eğitim öğretim yılında "kontrollü sosyal yaşam" çağrısı:

Kıyıları kurtaran Başkan Güler’e sevgi seli

Kıyıları kurtaran Başkan Güler’e sevgi seli

Yeni Malatyaspor, "Maço Baba" ve Fatma ninenin burnunda tütüyor

Yeni Malatyaspor, "Maço Baba" ve Fatma ninenin burnunda tütüyor

Sarı Kantaron otu şifa kaynağı

Sarı Kantaron otu şifa kaynağı

Başkan Binzet, Adıyamanlı vatandaşları salgına karşı uyardı

Başkan Binzet, Adıyamanlı vatandaşları salgına karşı uyardı

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Köşk Belediye Başkanı Güler, Ankara’dan müjdelerle döndü

Giresun Namaz Vakitleri 3 Temmuz Cuma

İmsak
02:54
Sabah
04:52
Öğle
12:36
İkindi
16:35
Akşam
20:09
Yatsı
21:58

Giresun Nöbetçi Eczaneler 3 Temmuz Cuma

Gökalp Eczanesi
Merkez
İnci Eczanesi
Merkez
Dereli Eczanesi
Dereli
Yılmaz Eczanesi
Espiye
Eren Eczanesi
Eynesil
Deniz Eczanesi
Gorele
Güce Eczanesi
Guce
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

GÜNCELLEME 2 - Giresun'da kayıp kız çocuğunun cesedi bulundu

GÜNCELLEME 2 - Giresun'da kayıp kız çocuğunun cesedi bulundu

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kayıp 7 yaşındaki İkranur her yerde aranıyor

Kayıp 7 yaşındaki İkranur her yerde aranıyor

Kaybolan 7 yaşındaki İkranur’u arama çalışmaları sürüyor

Kaybolan 7 yaşındaki İkranur’u arama çalışmaları sürüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.