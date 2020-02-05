YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları İl Genel Meclisi şubat ayı toplantısına katıldı

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları İl Genel Meclisi şubat ayı toplantısına katıldı

GİRESUN HABERLERİ  | 05.02.2020 12:56 | Son Güncelleme

Giresun İl Genel Meclisi şubat ayı toplantıları geçtiğimiz Pazartesi günü itibariyle başladı.

Giresun İl Genel Meclisi şubat ayı toplantıları geçtiğimiz Pazartesi günü itibariyle başladı. Ahmet Şahin başkanlığında gerçekleştirilen oturumlarda Giresun genelinde 2020 yılı itibarıyla devam eden yatırımlar projeler görüşüldü. İlçelerde ve köylerde yapımına başlanılan ve devam eden yatırımların yanı sıra kamu kurum ve kuruluşların projelerin görüşüleceği toplantılar öncesinde konuşan Giresun İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Şahin, şubat ayı toplantılarının hayırlı olması temennisinde bulunarak 2020 yılında İl Genel Meclisi olarak önemli ve başarılı yatırımların kararlarının alınacağını kaydetti.
İl Genel Meclisi şubat ayı toplantısının Çarşamba günü gerçekleşen oturumuna Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları’da katıldı. Vali Sarıfakıoğulları, meclis üyeleri ile birlikte ilçe ve köylerde devam eden altyapı, yol ve içme suyu gibi çalışmalarının yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlar üzerinde devam eden yatırımları değerlendirildi. Katıldığı toplantıda konuşma yapan Vali Harun Sarıfakıoğulları, Giresun Valiliği İl Özel İdaresi olarak, Giresun’da önemli çalışmalara imza atıldığını bu vesileyle emeği geçenleri tebrik etti.
İl Özel İdaresi’nin 2020 yılında 71,5 milyon liralık bütçesine karşılık 20 milyon lira borçlanma yetkisini eleştiren CHP Grup Başkanvekili Mehmet Yılmaz’ın sorusunu da cevaplayan Vali Harun Sarıfakıoğulları, “Bir karşılığı varsa borçlanma olabilir. Hedeflerini gerçekleştirmek için borçlanmalar yapılabiliniyor. 2020 yılı ihtiyaç ve hedeflerini gerçekleştirmek için 20 milyon lira borçlanmanın çok büyük bir rakam olmadığı düşüncesindeyim. Bilindiği gibi İl Özel İdaresi araç parkının modernizasyonunu planlama yapıyoruz. Hizmet götürürken bir takım ihtiyaçlar ortaya çıkabiliyor. Bunları yaparken borçlanmanın yapılabileceğini düşünüyoruz” açıklamasında bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Depremin ardından 40 yıllık Avcılar Belediye binası taşınmaya başladı

Kayseri’de trafik kazası: 1 ölü

Kayseri’de trafik kazası: 1 ölü

Samsunspor kaza anıtının detayları ortaya çıkıyor

Samsunspor kaza anıtının detayları ortaya çıkıyor

Hes Kablo Kayserispor, Antalyaspor maçına odaklandı

Hes Kablo Kayserispor, Antalyaspor maçına odaklandı

Van’da "Erken Teşhis Hayat Kurtarır" fotoğraf sergisi

Van’da "Erken Teşhis Hayat Kurtarır" fotoğraf sergisi

Mis gibi Mamak

Mis gibi Mamak

Giresun Namaz Vakitleri 5 Şubat Çarşamba

İmsak
06:00
Sabah
07:27
Öğle
12:45
İkindi
15:28
Akşam
17:54
Yatsı
19:15

Giresun Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Çarşamba

Emre Eczanesi
Merkez
Işık Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Bulancak
Şenlikoğlu Eczanesi
Dereli
Büşra Eczanesi
Dogankent
Baykal Eczanesi
Espiye
Evren Eczanesi
Eynesil
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Giresun’daki cami inşaatının bitirilmesi için 10 milyon TL daha gerekiyor

Giresun’daki cami inşaatının bitirilmesi için 10 milyon TL daha gerekiyor

Giresun’da doğalgaz kaçağı paniğe neden oldu

Giresun’da doğalgaz kaçağı paniğe neden oldu

Bağırsak damarı stent yardımı ile açılan hasta sağlığına kavuştu

Bağırsak damarı stent yardımı ile açılan hasta sağlığına kavuştu

Giresunspor Formaları Satışa Sunuldu

Giresunspor Formaları Satışa Sunuldu

29 Ağustos’ta Giresunlular Afyon’da şehitleriyle buluşuyor

29 Ağustos’ta Giresunlular Afyon’da şehitleriyle buluşuyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.