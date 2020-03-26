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Giresun Valisi Sarıfakıoğulları 155 hattına yapılan başvuruları cevapladı

GİRESUN HABERLERİ  | 26.03.2020 12:45 | Son Güncelleme

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, İl Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan 155 hattının bulunduğu merkezi ziyaret ederek ziyaret esnasında 155 hattını arayan vatandaşların başvurduklarını alarak bizzat cevapladı.Vali Sarıfakıoğulları, ALO 155 İhbar Hattı denetiminde 3’ü talep 2’si ihbar olmak üzere 5 telefonu cevapladı.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, İl Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan 155 hattının bulunduğu merkezi ziyaret ederek ziyaret esnasında 155 hattını arayan vatandaşların başvurduklarını alarak bizzat cevapladı.
Vali Sarıfakıoğulları, ALO 155 İhbar Hattı denetiminde 3’ü talep 2’si ihbar olmak üzere 5 telefonu cevapladı. 155 hattına ihbar ve talepte bulunmak için arayan ve karşılarında Giresun Valisi’nin olduğunu duyunca şaşıran vatandaşlar, kendileriyle bizzat görüşen ve ilgilenen Vali Sarıfakıoğulları’na hassasiyetinden dolayı teşekkür ettiler.
Vali Sarıfakıoğulları’nın ziyareti sırasında, 155 hattını arayan Giresun Merkez Yağmurca köyünden, 65 yaş üstü olduğunu beyan eden Aziz amcanın telefonunu cevaplayan Vali Sarıfakıoğulları, kendisinin Giresun Valisi olduğunu söylemesi üzerine kısa bir şaşkınlık geçiren Aziz amca ile sohbet ederek taleplerini dinledi. 65 yaş üzeri olmasından dolayı dışarı çıkamadığını belirten Aziz amcanın gıda temini talebi üzerine ekiplerin hemen kendisine ulaşacağını ifade eden Vali Sarıfakıoğulları, başka bir ihtiyacı olup olmadığın sorarak, ihtiyaçlarının karşılanması için her zaman bu hatları arayabileceğini söyledi.

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