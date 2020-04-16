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Giresun Valisi Sarıfakıoğulları'dan koronavirüsle mücadele edenlere teşekkür

GİRESUN HABERLERİ  | 16.04.2020 18:41 | Son Güncelleme

Giresun Valisi Sarıfakıoğulları'dan koronavirüsle mücadele edenlere teşekkür

GİRESUN (AA) - Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede katkısı olan kamu kurum ve kuruluşları, çalışanları, sivil toplum kuruluşları ile emeği bulunan herkese teşekkür ettiğini bildirdi.

Sarıfakıoğulları, yaptığı yazılı açıklamada, Vefa Sosyal Destek Grubu içerisindeki 426 emniyet, 556 jandarma ve 1026 din mensubunun her alanda görev alarak, gece gündüz demeden özveriyle çalıştığını belirtti.

Milli Eğitim kurumları tarafından maske, siperlik ve koruyucu giysi üretimi yapıldığını ifade eden Sarıfakıoğulları, virüse karşı belediyelerin de dezenfekte çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı.

Sarıfakıoğulları, koronavirüs salgınını bahane ederek, halka arz edilen temel ihtiyaç malzemelerine fahiş fiyat uygulayan, halk sağlığını tehlikeye düşürecek faaliyetler içerisine giren firmalara karşı sıkı denetimler gerçekleştirildiğine dikkati çekti.

Sağlık çalışanlarının gece gündüz demeden salgınla mücadele ettiğini vurgulayan Sarıfakıoğulları, "Her türlü riski göze alarak özveriyle çalışan tüm sağlık camiası ile onların sevk ve idaresinden sorumlu yönetici kademesindeki tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Vali Sarıfakıoğulları, şunları kaydetti:

"İçerisinde bulunduğumuz bu zor süreçte koronavirüs salgınıyla mücadele ederken, kamu kurum ve kuruluşlarımızla, Vefa Sosyal Destek Grubu, oda ve borsalarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, esnaflarımız, iş insanlarımız gibi çeşitli gruplarda yer alan, mücadelede her türlü desteği vererek özverili çalışmalar içerisinde bulunan tüm görevlilerimize, sorumlularımıza, gönüllülük esası içerisinde katkıda bulunan tüm vatandaşlarımıza hassasiyetlerinden dolayı ve yine bu süreçte salgının önlenmesi için gayret gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. 'Biz Hep Birlikte Türkiyeyiz' diyorum."

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Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları koronavirüs Teşekkür

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