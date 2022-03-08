YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Giresun Valisi Ünlü, marketlerde sıvı yağ denetimi gerçekleştirdi:

Giresun Valisi Ünlü, marketlerde sıvı yağ denetimi gerçekleştirdi:

08.03.2022 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Devletimiz gerekli önlemleri aldı. Hiçbir üründe piyasada daralma, tıkanıklık veya arz problemi yok"

GİRESUN (AA) - Giresun Valisi Enver Ünlü, marketlerde sıvı yağ denetimlerinde bulundu.

Ünlü, İl Ticaret ve Tarım ve Orman müdürlükleri ile Giresun Belediyesi zabıta ekiplerinin yer aldığı denetimlerde, marketlerin reyonlarındaki yağ ürünlerinin fiyatını, stok durumunu ve faturalarını inceledi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Ünlü, raflara yeni ürünler geldikçe fiyatların yerine oturmaya başladığını gözlemlediklerini söyledi.

Manipülasyonlarla piyasada dalgalanmaların yaşanmasının önüne geçmeyi amaçladıklarını vurgulayan Ünlü, "Devletimiz gerekli önlemleri aldı. Hiçbir üründe piyasada daralma, tıkanıklık veya arz problemi yok." dedi.

Vali Ünlü, vatandaşlardan duyarlı ve dikkatli olmalarını isteyerek, şöyle konuştu:

"Herhangi bir paniğe gerek olmadığını ifade etmek istiyorum. Arkadaşlarımız sahadalar. Valilik olarak 4 tane benim de başkanlığını yaptığım denetleme ekipleri kurduk. Amacımız bu denetimleri devam ettirerek piyasanın bir an önce normale dönmesini sağlamak."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GZT Giresunspor'un kümede kalma hesaplarıGZT Giresunspor'un kümede kalma hesapları
Kovid-19, böbrek hastalığı riskini artırıyorKovid-19, böbrek hastalığı riskini artırıyor
Bağcılar'da mağazadaki müşterinin çantasından para çalan güvenlik görevlisi tutuklandıBağcılar'da mağazadaki müşterinin çantasından para çalan güvenlik görevlisi tutuklandı

Giresun Namaz Vakitleri 8 Mart Salı

İmsak
05:19
Sabah
06:43
Öğle
12:42
İkindi
15:56
Akşam
18:32
Yatsı
19:50
Giresun ECZANELER
Giresun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ölen kardeşini hatırlattı, çağrı yaptı: Savaşı durdur

Ölen kardeşini hatırlattı, çağrı yaptı: Savaşı durdur

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Patronu buldu! Müstehcen pozlarından dolayı kovuldu

Patronu buldu! Müstehcen pozlarından dolayı kovuldu

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.