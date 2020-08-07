Giresun Valisi Ünlü: "Maske, mesafe ve temizlik bu üçüne önemle riayet etmeliyiz"

Giresun Valisi Enver Ünlü başkanlığında toplanan İl Genel Meclisi toplantısında ülke genelinde artış gösteren vaka sayılarına yönelik değerlendirme toplantısı yapıldı. Vali Ünlü, bundan sonra daha sık denetimler yapılacağını vurguladı.

Giresun Valiliği Toplantı Salonunda gerçekleşen İl Genel Meclisi toplantısında Vali Enver Ünlü ve İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Ahmet Bal’ın katılımıyla Giresun’daki Korona virüs vakalarına yönelik değerlendirme toplantısı yapıldı.

Vali Ünlü, özellikle yaz mevsiminde yaşanan hareketlilik nedeniyle vakaların atış gösterdiğine dikkat çekerek, “Maalesef Türkiye genelinde olduğu gibi ilimizde de vaka sayıları artış göstermeye başladı. Hem Kurban Bayramı münasebetiyle hem fındık hasadının yaklaşmasıyla hem de yaz tatili nedeniyle yaşanan sosyal hareketlilikten dolayı vaka sayılarında artış yaşanıyor. Bayramı öncesi yaptığımız toplantıda bu endişelerimizi dile getirmiştik. Bundan sonra mücadelemize daha kararlı bir şekilde devam edeceğiz” dedi.

İçişleri Bakanlığı’nın valiliklere gönderdiği ‘Koronavirüs Denetimleri’ genelgesiyle daha sık denetimlerin yapılacağını vurgulayan Vali Ünlü, “Denetimler konusunda daha belirgin bir şekilde sahada olacağız. Başta sağlık teşkilatı, milli eğitim teşkilatı, din görevlilerimiz, öğretmenlerimiz, muhtarlarımız, il genel meclisi üyelerimiz sahada olacağız. Salgın tehlikesi henüz geçmediğini ve rakamların tekrar artışa geçeceğini bekliyorduk. İl genel meclisi üyeleri olarak sizlere büyük görev düşüyor. Ziyaret ettiğiniz köylerde, esnaf ziyaretlerinde, vatandaş ziyaretlerinde uyarılar yapmanızı istiyoruz. Maske, mesafe ve temizliğe azami ölçüde özen göstereceğiz” dedi.

Vali Ünlü, hastalığın belirtilerinin değişmeye başladığını vurgulayarak vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunarak, “Pek çoğumuz belirti göstermeden bu hastalığı ayakta geçiriyoruz. Belirtiler değişmeye başladı. Ateş ölçümleri yapıyoruz ama yüksek ateş belirtiler arasında dördüncü ve beşinci sıralara kadar geriledi. Çok farklı belirtiler ortaya çıktı. Çok şükür hastanelerimizde her türlü imkanlarımız mevcut. Durumu ağır olan hastalarımızı hastanelerde tedavi altına alacağız ve durumu hafif seyredenleri ise evlerinde izolasyona tabi tutup takibini yapacağız” diye konuştu.

Fındık hasadı ile ilgli tüm önlemlerin alındığını belirten Vali Ünlü, “Fındık hasadı ile ilgili şu ana kadar herhangi bir sorunumuz yok, herşey yolunda. Hem sağlık açısından hem de barınma açısından kaymakamlarımız, muhtarlarımız ve sağlık görevlilerimiz konuyu titizlikle takip ediyorlar” ifadelerini kullandı.

Daha sonra İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Ahmet Bal tarafından Giresun’da Korona virüs raporu ile ilgili sunum yapıldı. İl Sağlık Müdürü Bal, mayıs ayında vakaların sıfırlandığını ancak kontrollü sosyal hayat döneminden sonra vaka sayılarında tek haneli artışlar yaşandığını bildirdi. Bal, özellikle büyük şehirlerden ve yurt dışından gelen gurbetçilerin ardından vaka sayılarında çift haneli artışlar yaşandığını belirtti.

İl Sağlık Müdürü Bal, il genelinde alınabilecek her türlü tebdiri zamanında aldıklarını belirterek salgınla en üst düzeyde mücadele ettiklerini belirterek içinde bulunduğumuz yaz döneminde yaşanan hareketlilik nedeniyle vatandaşların maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmelerini önemle vurguladı.

