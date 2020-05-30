Giresun ve Gümüşhane'de silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi tutuklandı

GİRESUN (AA) - Giresun ve Gümüşhane'de örgütlü silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Giresun Jandarma Komutanlığı ekiplerince Giresun'un Doğankent, Tirebolu ve Piraziz ilçeleri ile Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde örgütlü silah ve mühimmat kaçakçılığı ile imal ve ticareti yapanlara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Gümüşhane Jandarma Komutanlığı ekiplerinin desteğiyle her iki ilde çeşitli adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda, 2'si kurusıkı olmak üzere toplam 8 tabanca, 159 mermi, av tüfeği, muşta ile 12 cep telefonu ve SIM kart ele geçirildi.

Bomba arama köpeğinin de yer aldığı operasyon kapsamında Giresun'da 9, Gümüşhane'de 3 olmak üzere 12 kişi yakalandı. Bu kişilerden 3'ü hakkında cumhuriyet savcısının talimatıyla işlem yapılmazken 9 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden 3'ü jandarmadaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı, diğerleri ise adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 3'ü hakimlikçe tutuklandı, 3'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

