Giresun ve Ordu'nun bal ormanlarını yırtıcı böcekler koruyacak

GİRESUN (AA) - ATAKAN ÇITLAK - Giresun ve Ordu'da kestane ağaçlarının kurumasına neden olan Dryocosmus Kuriphilus (kestane gal arısı) zararlısının bertaraf edilmesi için laboratuvar ortamında üretilen 1100 yırtıcı böcek ormanlara bırakılmaya başlandı.

Giresun'un Keşap ilçesinde varlığına ilk kez 2018 yılında rastlanan zararlı, bal ormanındaki kestane ağaçlarında hasara yol açtı.

Yörede yayılım gösteren kestane gal arısıyla biyolojik mücadele için Giresun Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Ordu Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde yararlı böcek üretimi için laboratuvar kuruldu.

Laboratuvarda üretilen 1100 "Torymus Sinensis" adlı yararlı böceğin, Giresun ve Ordu'daki bal ormanlarındaki kestane ağaçlarına yerleştirilmesine devam ediliyor.

Biyolojik yöntemle, gal arısının kestane ağaçlarına zarar vermesinin önlenmesi amaçlanıyor.

- "Gal arısı, kestanenin en önemli böcek zararlıları arasında yer alıyor"

Giresun Orman Bölge Müdürlüğü Orman Zararlıları Şube Müdürlüğünde görevli mühendis Nuray Zengin, AA muhabirine, kestane gal arısının Türkiye'de ilk kez 2014 yılında Bursa ve Yalova'da kaydedildiğini söyledi.

Doğu Karadeniz Bölgesinde ise bu zararlının 2018 yılında Giresun'un Keşap ilçesinde görüldüğünü belirten Zengin, bunun üzerine hızlı şekilde mücadeleye başlandığını ifade etti.

Zengin, gal arısının kestanenin en önemli böcek zararlıları arasında yer aldığının altını çizerek, "Yumurtalarını, bahar döneminde yeni sürgünlerin üzerinde bulunan tomurcukların içerisine bırakıyor. Bir tomurcuğa birden fazla ergin yumurta bırakabilir. Tomurcuklar, içerisindeki larvaların etkisiyle 8-15 milimetre çapında yeşilimsi ve gül rengi galler meydana gelir. Erginlerin çıkışından sonra da kurur ve odunumsu bir hal alır." dedi.

Gal arısının, kestane ağacında çiçek ve meyve sayısında düşüşe sebep olduğuna dikkati çeken Zengin, böylelikle ağacın büyümesini engellediğini, dal kanseri gibi hastalıklara karşı da dayanıklılığını olumsuz yönde etkilediğini aktardı.

Yararlı böceğin, gal arısı zararlısının olgun larvalarını yiyerek beslendiğine işaret eden Zengin, biyolojik yöntemle mücadele ederek zararlının popülasyonunu azaltmaya, böylece doğanın dengesini sağlamaya çalıştıklarını vurguladı.

Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kubilay Elevli ise kestane gal arısı zararlısının ağaçlarda oluşturduğu hasardan dolayı kestane balı üretiminde ciddi kayıplar yaşandığını söyledi.

Giresun'da, birliğe kayıtlı yaklaşık 2 bin 500 arıcının büyük kısmının kestane balı ürettiğini belirten Elevli, bu nedenle mücadele sürecindeki çalışmaları yakından takip ettiklerine dikkati çekti.

Elevli, birlik olarak Tarım ve Orman Bakanlığının yanı sıra çeşitli kurumlar ve üniversitelerin biyolojik mücadele çalışmalarına destek sağlamaya gayret ettiklerini, kısa zamanda da olumlu sonuç alınmasını umduklarını sözlerine ekledi.

