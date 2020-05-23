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Giresun yaylalarında mayıs karı yaylacıları şaşırttı

GİRESUN HABERLERİ  | 23.05.2020 12:22 | Son Güncelleme

Doğu Karadeniz’e aniden düşen hava sıcaklığı sonrasında Giresun’un yaylalarına mayıs ayında kar yağdı.Dün gece itibarıyla Giresun’un Kümbet, Bektaş, Paşakonağı, Kulakkaya, Sis Dağı yaylalarında başlayan kar yağışını sürprizle karşılaşan vatandaşlar ve besiciler şaşkınlık yaşadı.

Doğu Karadeniz’e aniden düşen hava sıcaklığı sonrasında Giresun’un yaylalarına mayıs ayında kar yağdı.
Dün gece itibarıyla Giresun’un Kümbet, Bektaş, Paşakonağı, Kulakkaya, Sis Dağı yaylalarında başlayan kar yağışını sürprizle karşılaşan vatandaşlar ve besiciler şaşkınlık yaşadı. Giresun’da dün itibarıyla etkili olan sağanak yağış yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Yükseklerde etkili olan kar yağışıyla beraber yaylalar beyaza büründü. Özellikle Giresun -Trabzon il sınırı olan Sis Dağı yaylasıyla, Giresun’u İç Anadolu’ya bağlayan 2200 rakımlı Eğribel Geçidi olmak üzere Kümbet, Bektaş, Paşakonağı, Kulakkaya yaylalarında kar yağışı etkili oldu.
Sabah uyandıklarında beyaz örtüyle karşılaşan yaylacılar, "Yazı beklerken kış geri döndü. Soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor" dediler. Yaylaya erken göç eden vatandaşlar soğuk ve kar yağışı yüzünden mağdur olduklarını söylediler.

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İkindi
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Akşam
19:51
Yatsı
21:34

Giresun Nöbetçi Eczaneler23 Mayıs Cumartesi

Ahsen Eczanesi
Merkez
Kitapçı Eczanesi
Merkez
Onur Eczanesi
Merkez
Sokakbaşı Eczanesi
Merkez
Tuğba Eczanesi
Merkez
Demirkılıç Eczanesi
Bulancak
Derman Eczanesi
Dereli
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