YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Giresun yeni dönemde turistleri ağırlamaya hazır

Giresun yeni dönemde turistleri ağırlamaya hazır

GİRESUN HABERLERİ  | 03.06.2020 16:50 | Son Güncelleme

Vali Harun Sarıfakıoğulları: - "Giresun, ormanları, binbir çeşit bitki topluluğu arasında saklı kalan doğa harikası Mavigöl'ü, kıyıdan bir mil açıkta bulunan adası, muhteşem manzarası, kalesi ve tarihi evlerinin yer aldığı Zeytinlik Mahallesi ile ziyaretçilerini beklemektedir"

GİRESUN (AA) - Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, kentin doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini beklediğini söyledi.

Vali Sarıfakıoğulları, sektör temsilcileriyle gerçekleştirilen turizm değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, turizm sektörünün, insanların normale dönüş sürecinde hayati role sahip olduğunu belirtti.

Giresun'u turizm açısından elverişli hale getiren temel yönünün zengin doğal, kültürel ve tarihi değerleri olduğuna dikkati çeken Sarıfakıoğulları, "Şehrimiz denizin kıyı turizmi açısında avantajlarını kullanırken, uçsuz bucaksız yeşilliklerin arasına serpiştirilmiş gölleri ve yaylaları, tarihi yapıları ve kültürü ile doğa turizmi başta olmak üzere birçok turizm çeşidinin yapılmasına olanak sağlamaktadır." dedi.

Sarıfakıoğulları, herkesi Giresun'a davet ederek, şunları kaydetti:

"Fındığın başkenti, kirazın ana vatanı Giresun, ormanları, binbir çeşit bitki topluluğu arasında saklı kalan doğa harikası Mavigöl'ü, kıyıdan bir mil açıkta bulunan adası, muhteşem manzarası, kalesi ve tarihi evlerinin yer aldığı Zeytinlik Mahallesi ile ziyaretçilerini beklemektedir. Hem güvenli hem de gerçekten eşsiz doğa harikası yerleri görmeleri ve yeni deneyimler edinmeleri için Giresun tüm vatandaşlarımızı kucaklamaya hazır.”

- Sahilde ve Giresun Kalesi'nde turizme yönelik çalışma

Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu ise koronavirüs sürecinin birçok sektöre ekonomik, sosyal darbesi olduğuna işaret ederek, en çok darbeyi görenlerden birinin de turizm sektörü olduğunu belirtti.

Bunun, telafi edilemeyecek bir şey olmadığını aktaran Şenlikoğlu, "Devletin destekleri var, biz de belediye olarak destek vermeye çalışıyoruz. Turizmde altyapı çok önemlidir. Sadece 17 kilometrelik Giresun sahilini tümüyle ışıklandırıyoruz. İnsanımız Karadeniz sahilinde 17 kilometre yürüyüş alanına sahip olacak." diye konuştu.

Şenlikoğlu, şehir içerisinde ve Giresun Kalesi'nde çalışmalar yaptıklarını da kaydederek, "Kalede devam eden ışıklandırma çalışmaları var. Vatandaşlar ışıklandırmayla anıt ağaçları, surları, büyük Giresun tabelasını görecek. Şehrin doğusunda 70 dönümlük 35 yıllık çöp alanını dizayn ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Giresun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu da iş dünyasının turizme hazır olduğunu vurgulayarak, "Giresunlu işletmeler olarak hazırız. Turizm anlamında işletmelerle ortaklaşa çalışıyoruz, sağlık, tedbir konusunda çalışıyoruz. Giresun işletme sektörü yerli ve yabancı turistlere taliptir, Giresun'u çekinceleri olmadan tercih edebilirler." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif: Ya benimle ol ya da... Kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif: Ya benimle ol ya da...
Ehliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendiEhliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Lokanta Nevnihal ve Çengelköy Börekçisi, kapılarını maksimum hijyenle açtı

Lokanta Nevnihal ve Çengelköy Börekçisi, kapılarını maksimum hijyenle açtı

Amansız hastalığa yenilen polis memuruna son görev

Amansız hastalığa yenilen polis memuruna son görev

İYİ Parti Genel Merkezinden Başkan Kaya’ya destek ziyareti

İYİ Parti Genel Merkezinden Başkan Kaya’ya destek ziyareti

Hemşire hayata tutunmak için ’karaciğer nakli’ bekliyor

Hemşire hayata tutunmak için ’karaciğer nakli’ bekliyor

LGS’de kullanılmak üzere maske diktiler

LGS’de kullanılmak üzere maske diktiler

Didim çiçek açıyor

Didim çiçek açıyor

Giresun Namaz Vakitleri 3 Haziran Çarşamba

İmsak
02:53
Sabah
04:49
Öğle
12:30
İkindi
16:28
Akşam
20:00
Yatsı
21:48

Giresun Nöbetçi Eczaneler 3 Haziran Çarşamba

Annakkaya Eczanesi
Merkez
Bilgi Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Bulancak
Derman Eczanesi
Dereli
Yeni Eczanesi
Dogankent
Eren Eczanesi
Eynesil
Tahmaz Eczanesi
Gorele
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

60 bin metrekarelik arsa Giresun Belediyesine geçti

60 bin metrekarelik arsa Giresun Belediyesine geçti

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

70 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti

70 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti

Giresunlu firmadan Kovid-19'a karşı mobil "hava sterilizasyon cihazı"

Giresunlu firmadan Kovid-19'a karşı mobil "hava sterilizasyon cihazı"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.