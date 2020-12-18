Giresun’a 3. Organize Sanayi Bölgesi müjdesi

Giresun Heyeti ile bir toplantı gerçekleştiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Giresun’un doğu bölgesinde 638 dönüm alana 3. Organize Sanayi Bölgesi kurulması için çalışmaların başlatılması talimatını verdi.

Giresun Valisi Enver Ünlü, AK Parti Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk ve Sabri Öztürk, İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, AK Parti İl Başkanı Kenan Tatlı, Espiye Belediye Başkanı Mustafa Karadere, DOKA Genel Sekreteri ve DOKAP Başkanı, 1. ve 2. Organize Sanayi Bölgeleri Müdürlerinin yer aldığı Giresun Heyeti, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı ziyaret etti.

Toplantıda, Giresun Organize Sanayi Bölgelerinin, alt yapı, ulaşım, elektrik gibi sorunları ile Bakanlık uhdesindeki birçok konu Bakan Varank’a aktarıldı. Ayrıca Giresun’un doğu bölgesinde 3. Organize Sanayi Bölgesi kurulması çalışmaları Bakan Varank’a aktarılarak konu ile ilgili dosyalar sunuldu ve bu çalışmaların bakanlık nezdinde hızlandırılması konusunda talepte bulunuldu.

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, Giresun’un doğu bölgesine 3. Organize Sanayi Bölgesinin müjdesini verdi. Öztürk, “Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’ı ziyaret ederek, Giresun İlimize ait bakanlık uhdesindeki birçok konuya ele aldık ve gündemimizdeki en önemli konu, Giresun’umuzun doğu bölgesinin kalkınması ve istihdamın arttırılmasına yönelik yeni bir Organize Sanayi Bölgesi kurulmasıydı. Bu projeye ilişkin, ön çalışmalar yaparak, alt yapısını hazırladığımız projemizi, Sayın Bakanımıza sunduk ve detaylı olarak değerlendirme fırsatı bulduk. Sayın Bakanımız projemizi ve taleplerimizi uygun bularak ilimizde 3.Organize Sanayi Bölgesi ilan edilmesine ilişkin talimatlarını vermesiyle, süreç başlamış oldu” dedi.

3. OSB ile ilgili detaylar hakkında bilgi veren Öztürk, “Giresun’un doğusunda yer alan Yeni Organize Sanayi Bölgemiz, Espiye, Tirebolu, Yağlıdere, Güce ve Doğankent Belediyelerimizin karar alarak çalışma başlattığı ve doğu bölgemizde yer alan tüm ilçelerimizin istifade edebileceği, Giresun Merkez Limanına ve Havaalanına yakın ve sahil yoluna bitişik bir konumda yer alacaktır. Arazide kot farkı olmaması, inşa ve altyapı çalışmalarında kolaylık sağlayacaktır. Yeni Organize Sanayi Bölgemiz için planlanan toplam alan 638 dönüm olup, 20 dönüm 4 adet, 15 dönüm 4 adet, 10 dönüm 12 adet, 7,5 dönüm 7 adet, 5 dönüm 16 adet, 3 dönüm 4 adet olmak üzere 47 adet sanayi parselinden oluşmaktadır. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’a desteklerinden dolayı, tüm Giresunlu hemşerilerimiz adına şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.



