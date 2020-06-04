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Giresun’a fındık müzesi için yer tespiti yapıldı

GİRESUN HABERLERİ  | 04.06.2020 15:55 | Son Güncelleme

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, yıllardır Giresun gündeminde yer alan Fındık Müzesinin yapılması için önemli mesafeler alındığını söyledi.Dünya’nın en kaliteli fındığının üretildiği Giresun’da, Fındık Müzesi projesini koşulsuz desteklediklerini ve konu hakkında ilgili kurumlar nezdinde konuyu takip ettiklerini belirten Öztürk, proje hakkında açıklamalarda bulundu.AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk, “Giresun Fındık Müzesi projesi, uygun yer bulunamadığı için bugüne kadar hayata geçirilememişti.

Giresun’a fındık müzesi için yer tespiti yapıldı

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, yıllardır Giresun gündeminde yer alan Fındık Müzesinin yapılması için önemli mesafeler alındığını söyledi.
Dünya’nın en kaliteli fındığının üretildiği Giresun’da, Fındık Müzesi projesini koşulsuz desteklediklerini ve konu hakkında ilgili kurumlar nezdinde konuyu takip ettiklerini belirten Öztürk, proje hakkında açıklamalarda bulundu.
AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk, “Giresun Fındık Müzesi projesi, uygun yer bulunamadığı için bugüne kadar hayata geçirilememişti. Bu konuda hem Valimiz, milletvekillerimiz, ve belediye başkanımız hep beraber yaptığımız istişareler sonucu Giresun Hükümet Konağı’nın karşısındaki dolgu alanına Fındık Müzesinin yapılabileceği yönünde ortak bir kanaat oluşturduk. Bununla ilgili dolgu alanına fındık müzesi yapılabilmesi, buranın yer tahsisisi edilebilmesi bir imar düzenlemesi yapılması gerekiyor. Bu konuda da yetkili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğüne gerekli başvurular yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız da ilgili Bakanlıklardan, genel müdürlüklerden, kuruluşlardan görüş sordu. Şu aşamada bazı kuruluşlar görüşlerini bildirdi, bazıları bildirecek, neticesi bekleniyor. Bu görüşler geldiğinde inşallah Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü bu çalışmasını tamamlayarak imar planı yapıldığında, bu sahaya da proje uygulanabilecek. Böylece Giresun Ticaret Borsası’nın DOKA destekli projesi inşallah hayata geçirilmiş olacak” dedi.

“Fındık Müzesi, Giresun kültürüne katkı sağlayacak”
Projenin bitip Fındık Müzesi’nin kurulmasıyla, Giresun’un kültür, turizm ve ekonomisine çok büyük katkı sağlayacağına inandığını söyleyen Öztürk, sözlerine şöyle devam etti:
“Proje hayata geçirildiğinde Müzede gerçekten baş tacımız olan Giresun fındığının üretim aşamasından tüketim aşamasına, fındığın kalitesinin, üreticimizin emeğinin görseller eşliğinde izleyicilere sunulacağı düzenlemeler olacak. Ziyaretçilerin gezebileceği müze içinde fuaye alanları, bekleme alanları, müzeyle ilgili sergi salonları, kütüphane, atölyeler, açık alanlar, kafeterya, mini fındık kırma tesisi gibi yerler bulunması düşünülüyor. Tabi burası bizim şehrimize de hemen sahil kenarında da bulunduğu için muazzam bir cazibe alanı oluşturacak. Gelenler orada fındık müzesini gezdiği gibi oluşturulacak yeşil alanda dinlenme imkanı da bulacak. Her zaman ’Giresun fındığın başkenti’ diyoruz. Ancak Giresun’da dünyanın en kaliteli fındığının üretildiği, bu fındığı diğerlerinden ayıran özellikleri, çeşitleri, üretim aşamaları, lezzeti, tarihi gibi yönlerini gösteren bir fındık müzesinin olmaması büyük bir eksikliğimizdir. Güzel şehrimizde fındık müzesi olmaması tarihten beri önerilen, konuşulan olmadığı da eleştirilen bir konu. Bu ihtiyacın karşılanması, ilimize güzel bir eser kazandırılması için hep birlikte arkadaşlarımızla çalışıyoruz.“

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