Giresun’a fındık müzesi için yer tespiti yapıldı

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, yıllardır Giresun gündeminde yer alan Fındık Müzesinin yapılması için önemli mesafeler alındığını söyledi.

Dünya’nın en kaliteli fındığının üretildiği Giresun’da, Fındık Müzesi projesini koşulsuz desteklediklerini ve konu hakkında ilgili kurumlar nezdinde konuyu takip ettiklerini belirten Öztürk, proje hakkında açıklamalarda bulundu.

AK Parti Giresun Milletvekili Öztürk, “Giresun Fındık Müzesi projesi, uygun yer bulunamadığı için bugüne kadar hayata geçirilememişti. Bu konuda hem Valimiz, milletvekillerimiz, ve belediye başkanımız hep beraber yaptığımız istişareler sonucu Giresun Hükümet Konağı’nın karşısındaki dolgu alanına Fındık Müzesinin yapılabileceği yönünde ortak bir kanaat oluşturduk. Bununla ilgili dolgu alanına fındık müzesi yapılabilmesi, buranın yer tahsisisi edilebilmesi bir imar düzenlemesi yapılması gerekiyor. Bu konuda da yetkili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğüne gerekli başvurular yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız da ilgili Bakanlıklardan, genel müdürlüklerden, kuruluşlardan görüş sordu. Şu aşamada bazı kuruluşlar görüşlerini bildirdi, bazıları bildirecek, neticesi bekleniyor. Bu görüşler geldiğinde inşallah Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü bu çalışmasını tamamlayarak imar planı yapıldığında, bu sahaya da proje uygulanabilecek. Böylece Giresun Ticaret Borsası’nın DOKA destekli projesi inşallah hayata geçirilmiş olacak” dedi.