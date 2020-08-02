YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Giresun’a gelen yolculara bayram şekeri ikram edildi

Giresun’a gelen yolculara bayram şekeri ikram edildi

GİRESUN HABERLERİ  | 02.08.2020 18:18 | Son Güncelleme

Giresun Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven, Ordu-Giresun il sınırında, Giresun’a seyahat eden yolcuların bayramlarını kutlayarak şeker ikramında bulundu.Ordu-Giresun il sınırındaki polis kontrol noktasını ziyaret eden Giresun Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven, Giresun’a giriş yapan şoför ve vatandaşların bayramını kutladı.

Giresun Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven, Ordu-Giresun il sınırında, Giresun’a seyahat eden yolcuların bayramlarını kutlayarak şeker ikramında bulundu.
Ordu-Giresun il sınırındaki polis kontrol noktasını ziyaret eden Giresun Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven, Giresun’a giriş yapan şoför ve vatandaşların bayramını kutladı. Kontrol noktasında araç sürücüleri ve yolcularla sohbet eden Vali Yardımcısı Tanrıseven, maske, hijyen ve trafik kuralları konusunda da hatırlatmalarda bulunarak, “İlimize hoşgeldiniz. Şeker tadında bir bayram geçirmenizi diliyoruz” diyerek şeker ikramında bulundu.
Şoför ve yolcular ise, “Böyle bir sürprizle karşılaşacağımızı beklemiyorduk. Uygulamadan mutlu olduk. Giresun Valiliğine duyarlılığından dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.
Kurban Bayramı süresince Piraziz ve Bulancak Kaymakamlıklarına da vekalet eden Vali Yardımcısı Tanrıseven, her iki ilçede kurulan uygulama noktalarında görev yapan polis ve jandarmaların da bayramını kutladı. Polis ve Jandarma ekiplerine şeker ikramında bulunan Tanrıseven, “İçişleri Bakanlığımız ve Valimizin talimatları ile Kurban Bayramı boyunca görevimizin başındayız. Amacımız vatandaşlarımızın huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesini temenni ediyoruz” ifadeleriniz kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
Ehliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendiEhliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Heybeliada açıklarında tekne kayalıklara oturdu

Heybeliada açıklarında tekne kayalıklara oturdu

Burhaniye trafik denetimi

Burhaniye trafik denetimi

TBMM Başkanı Şentop'dan çocuklara bayram hediyesi

TBMM Başkanı Şentop'dan çocuklara bayram hediyesi

Aydın ve beraberindekiler işadamı Gürsoy ile bir araya geldi

Aydın ve beraberindekiler işadamı Gürsoy ile bir araya geldi

Yalova'da denize giren kişi boğuldu

Yalova'da denize giren kişi boğuldu

Kayseri’de bıçaklı kavga: 1’i ağır 3 yaralı

Kayseri’de bıçaklı kavga: 1’i ağır 3 yaralı

Giresun Namaz Vakitleri 2 Ağustos Pazar

İmsak
03:33
Sabah
05:17
Öğle
12:38
İkindi
16:32
Akşam
19:49
Yatsı
21:25

Giresun Nöbetçi Eczaneler 2 Ağustos Pazar

Boztekke Eczanesi
Merkez
Çağrı Eczanesi
Merkez
Çınarlar Eczanesi
Merkez
Irmak Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Bulancak
Dereli Eczanesi
Dereli
Yeni Eczanesi
Dogankent
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı: “Açıklanan fındık fiyatı beklentileri karşıladı”

AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı: “Açıklanan fındık fiyatı beklentileri karşıladı”

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

GÜNCELLEME - Giresun'da yaylada kaybolan kız çocuğu aranmaya devam ediliyor

GÜNCELLEME - Giresun'da yaylada kaybolan kız çocuğu aranmaya devam ediliyor

Giresun'da 2 bin 750 rakımlı buzul gölünde kano etkinliği yapıldı

Giresun'da 2 bin 750 rakımlı buzul gölünde kano etkinliği yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.