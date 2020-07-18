YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Giresun’da 1 mahalle ve 1 yayla karantinaya alındı

Giresun’da 1 mahalle ve 1 yayla karantinaya alındı

GİRESUN HABERLERİ  | 18.07.2020 15:57 | Son Güncelleme

Giresun’un Dereli ilçesine bağlı Bahçeli Mahallesi ve Kümbet köyüne bağlı Göbel Yaylasında korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla karantina uygulanmasına karar verildi.Dereli Kaymakamı Emre Yeşilbaş’ın başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu ilçede bulunan bazı bölgelerin karantina altına alınmasına karar verdi.İlçeye bağlı Bahçeli Mahallesi sınırları dahilinde bulunan Zırhlıhan, Çukurlu, Muradın, Kıran, Köybaşı, Kadayanı, Çataloluk, Gölcüvez Mevkileri ve Kümbet Köyüne bağlı Göbel Yaylasında, koronavirüs salgınının kontrolü amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27.

Giresun’un Dereli ilçesine bağlı Bahçeli Mahallesi ve Kümbet köyüne bağlı Göbel Yaylasında korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla karantina uygulanmasına karar verildi.
Dereli Kaymakamı Emre Yeşilbaş’ın başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu ilçede bulunan bazı bölgelerin karantina altına alınmasına karar verdi.
İlçeye bağlı Bahçeli Mahallesi sınırları dahilinde bulunan Zırhlıhan, Çukurlu, Muradın, Kıran, Köybaşı, Kadayanı, Çataloluk, Gölcüvez Mevkileri ve Kümbet Köyüne bağlı Göbel Yaylasında, koronavirüs salgınının kontrolü amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri kapsamında 18 Temmuz 2020 tarihinden itibaren 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.
Ayrıca ilçede yapılacak tüm cenaze törenlerinde, imam ve cenaze görevlileri dışında vefat eden kişinin birinci derece yakınlarından başka kimsenin bulunmamasına ve tüm taziye ziyaretlerinin yasaklanmasına karar verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlülerden Seyfi Dursunoğlu paylaşımlarıÜnlülerden Seyfi Dursunoğlu paylaşımları
Giresun’da umreden dönen 52 kişi karantinaya alındıGiresun’da umreden dönen 52 kişi karantinaya alındı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Başakşehir’de “akıllı kamelya” dönemi

Başakşehir’de “akıllı kamelya” dönemi

Başkan Kocaman, Ataevler Köprüsü’nde inceledi

Başkan Kocaman, Ataevler Köprüsü’nde inceledi

Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'u konuk edecek

Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Konyaspor'u konuk edecek

Saman yüklü kamyon devrildi

Saman yüklü kamyon devrildi

Kayserispor’da 3 eksik var

Kayserispor’da 3 eksik var

Orman mühendisleri de bitki koruma ürünleri satışı için başvuru yapabilecek

Orman mühendisleri de bitki koruma ürünleri satışı için başvuru yapabilecek

Giresun Namaz Vakitleri 18 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:11
Sabah
05:03
Öğle
12:38
İkindi
16:35
Akşam
20:02
Yatsı
21:46

Giresun Nöbetçi Eczaneler18 Temmuz Cumartesi

Feridunoğlu Eczanesi
Merkez
Gedikkaya Eczanesi
Merkez
Hastaneler Eczanesi
Merkez
Saray Eczanesi
Merkez
Zeynep Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Bulancak
Derman Eczanesi
Dereli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

İkra Nur Tirsi'nin cenazesi köyüne getirildi

İkra Nur Tirsi'nin cenazesi köyüne getirildi

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Kaybolan 7 yaşındaki İkranur’u arama çalışmaları sürüyor

Kaybolan 7 yaşındaki İkranur’u arama çalışmaları sürüyor

Gerçek Survivor’u aratmadılar

Gerçek Survivor’u aratmadılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.