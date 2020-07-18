Giresun’da 1 mahalle ve 1 yayla karantinaya alındı

Giresun’un Dereli ilçesine bağlı Bahçeli Mahallesi ve Kümbet köyüne bağlı Göbel Yaylasında korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla karantina uygulanmasına karar verildi.

Dereli Kaymakamı Emre Yeşilbaş’ın başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu ilçede bulunan bazı bölgelerin karantina altına alınmasına karar verdi.

İlçeye bağlı Bahçeli Mahallesi sınırları dahilinde bulunan Zırhlıhan, Çukurlu, Muradın, Kıran, Köybaşı, Kadayanı, Çataloluk, Gölcüvez Mevkileri ve Kümbet Köyüne bağlı Göbel Yaylasında, koronavirüs salgınının kontrolü amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri kapsamında 18 Temmuz 2020 tarihinden itibaren 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Ayrıca ilçede yapılacak tüm cenaze törenlerinde, imam ve cenaze görevlileri dışında vefat eden kişinin birinci derece yakınlarından başka kimsenin bulunmamasına ve tüm taziye ziyaretlerinin yasaklanmasına karar verildi.

