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Giresun’da 12 suçtan aranan suç makinesi kıskıvrak yakalandı

GİRESUN HABERLERİ  | 21.08.2020 15:18 | Son Güncelleme

Giresun’da toplam 12 suçtan aranan 29 yaşındaki F.

Giresun’da toplam 12 suçtan aranan 29 yaşındaki F. G. isimli şahıs Jandarma Suç Araştıma Timi (JASAT) ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu kıskıvrak yakalandı.
2 tehdit, 2 cinsel taciz, 2 mala zarar verme, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, basit yaralama, hırsızlık, askeri ceza kanununa muhalefetten suç kaydı bulunan ve 17 Ağustos günü bir vatandaşın ruhsatlı tabancasını yağmalama olayının şüphelisi olarak aranan 29 yaşındaki F. G. isimli şahıs üzerinde bulunan ruhsatsız tabancayla birlikte Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) yaptığı Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) sorgulamasının ardından kıskıvrak yakalandı.

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