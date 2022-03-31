Giresun'da 22 grup ve köy yolu heyelanlar nedeniyle ulaşıma kapalı

GİRESUN (AA) - Giresun'da, son günlerde meydana gelen heyelanlar nedeniyle toplam 22 grup ve köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl genelinde hava sıcaklıklarının artması üzerine önceki haftalarda yağan karın erimesiyle 16-31 Mart arasında 98 grup ve köy yolunda heyelan meydana geldi.

İl Özel İdaresi ekiplerince söz konusu bölgelerde yürütülen çalışmalarda 76 yol ulaşıma açıldı.

Ekipler, hala kapalı bulunan 22 yolda çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) heyelan yaşanan bölgelerde hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.



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