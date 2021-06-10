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Giresun'da 23 Nisan'da evlerini Türk bayraklarıyla donatan bin çocuğa hediye verildi

10.06.2021 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da 23 Nisan'da evlerini Türk bayraklarıyla donatan bin çocuğa hediye verildi

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GİRESUN (AA) - Giresun Valiliğince düzenlenen etkinlikte, 23 Nisan'da evlerini Türk bayraklarıyla donatan bin çocuğa hediye dağıtıldı.

Vali Enver Ünlü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sosyal medya hesabından, "Resmini yap, balkonunu, camlarını, evini süsle, bayraklarla donat her tarafı, şarkını söyle, çek gönder" etkinliği düzenlediklerini duyurdu.

Vali Ünlü'nün duyurusu üzerine çok sayıda çocuk etkinliğe katılarak belirtilenleri yaptı ve görsellerini, sosyal medyada Giresun Valiliği ve Ünlü'nün hesaplarını etiketleyerek paylaştı.

Daha sonra Valilik görevlileri, ailelere tek tek ulaşarak çocukların adres ve bilgilerini aldı. Valilik koordinesinde oluşturulan ekipler, 23 Nisan'dan bu yana evlerine gittikleri çocuklara satranç takımı, oyuncak ve kitaplardan oluşan hediyeleri dağıttı.

Hediye verilen Çağatay Şenel'in babası Burak Şenel, AA muhabirine, etkinliğe sosyal medyadan haberdar olarak katıldıklarını ve video çektiklerini söyledi.

Bir süre sonra kendilerine hediye geldiğini kaydeden Şenel, "Oğlumuzun çok seveceği oyuncak bir helikopter hediye geldi, çok mutlu oldu. Oğlumuz helikopteri çok sever, bu kadar denk gelirdi, çok sevindi yani." dedi.

Anne Meryem Nur Şenel de çocukları sevindirmenin her zaman çok güzel bir davranış olduğunu dile getirerek, Vali Ünlü'ye teşekkür etti.

Çocukları hediye alan anne Ayşegül Atalay ise hediyeler için çok memnun olduklarını vurgulayarak, "Benim kızım şiir okumuştu, evi süsleyerek video paylaşmıştı. Hediyelerin gelmesi için heyecanla beklediler. Vali Ünlü'ye çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

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