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Giresun’da 28 kök kenevir ele geçirildi

GİRESUN HABERLERİ  | 19.08.2020 23:54 | Son Güncelleme

Giresun’un Dereli ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 28 kök keneviri ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Dereli ilçesine bağlı Kızıltaş Köyünde B.K.’ye ait arazide yasa dışı kenevir ekimi yapıldığını öğrendi.

Giresun’un Dereli ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 28 kök keneviri ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Dereli ilçesine bağlı Kızıltaş Köyünde B.K.’ye ait arazide yasa dışı kenevir ekimi yapıldığını öğrendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, bölgede arazi taraması yaptı. Şüpheliye ait evin bahçesinde 28 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Şüpheli B.C. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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