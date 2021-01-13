Giresun’da 3 aylık bebeğe başarılı bir şekilde kalp müdahalesi yapıldı

Giresun’da 3 aylık bebeğe yapılan operasyon ile aort damarı ve pulmoner arter arasındaki doğuştan açıklık anjiyo yöntemiyle başarılı bir şekilde kapatıldı.

Giresun Üniversitesi Kadın Doğum ve Çocuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 3 aylık bir hasta bebeğe başarılı bir şekilde kalp müdahalesi yapıldı. Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Dr. Seyyit Bahaettin Öncü’nün önderliğinde bebeğin ‘patent duktus arteriozus’ denilen aort damarı ile pulmoner arter arasındaki doğuştan açıklık kasıktan girilerek anjiyo yöntemi ile başarılı bir şekilde kapatıldı. Diğer bir başarılı operasyon ise 5 yaşındaki bir çocuğun kalbindeki iki kulakçık arasındaki delik anjiyo yöntemi ile kapatıldı.

Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yüksel Günaydın yaptığı açıklamada, “Kalpte bulunan patolojik açıklıklardan en önemlileri olan ASD ve PDA’nın tanı konduktan sonra bir kısmının kapatılması gerekmektedir. Eğer kapatılmaz ise kalp yetersizliği gelişebilir ve çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kalınabilir. Biz hastanemizde hem erişkin hem de çocuk hastalarımızda kapatılması gereken açıklıkları şemsiye ve diğer yöntemler ile ekibimizle kapatıyoruz” dedi.

