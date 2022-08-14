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Giresun'da "30. Uluslararası Dereli Kümbet Kültür ve Sanat Festivali" düzenlendi

14.08.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da "30. Uluslararası Dereli Kümbet Kültür ve Sanat Festivali" düzenlendi

GİRESUN (AA) - Giresun'un Dereli ilçesi Kümbet Yaylası'nda "30. Uluslararası Dereli Kümbet Kültür ve Sanat Festivali" gerçekleştirildi.

Aymaç mevkisinde düzenlenen ve yöre halkının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte katılımcılar, horon ile Giresun karşılaması oynadı, doyasıya eğlendi.

Vali Yardımcısı Davut Sinanoğlu, yaptığı konuşmada, Kümbet Yaylası'nın şehir atmosferinden sıyrılıp doğayla buluşmak için parmakla gösterilecek yerlerin başında geldiğini söyledi.

Bölgenin doğal açıdan güzelliklerine değinen Sinanoğlu, şöyle konuştu:

"Bugün Giresun'un oksijen deposu olan güzel Kümbet'teyiz. İlgi çekici coğrafyası, rahatlatıcı iklim özellikleri, zengin bitki örtüsü, tertemiz ve berrak su kaynaklarıyla, Karadeniz yayla kültürünün çekici örneklerine sahip Kümbet'te olmak büyük ayrıcalık. Bugün düzenlenen bu festival sayesinde hem gurbetteki vatandaşlarımız bir araya gelip hasret gideriyor hem de yaylamızın, ilçemizin ve ilimizin dünya çapında tanıtılmasına önemli katkılar sağlanıyor."

AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın ise Dereli'de 22 Ağustos 2020'de yaşanan sel afeti sonrası yapılan yatırımlar sonucu yaraların hızla sarıldığını belirtti.

Aydın, Dereli'ye sağlanan desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere ilgili bakanlar, kamu kurum ve kuruluş yetkililerine teşekkürlerini iletti.

AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk de yaylaların geleceğinin turizmde olduğuna işaret ederek, "Bunun için de arkadaşlarımızla beraber özel gayret gösteriyoruz. Yapılan yatırımlarla Giresun her zamankinden daha fazla ilgi çekiyor." dedi.

Festival, ağalık yarışmasının ardından yöresel sanatçıların konserleriyle sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
kümbet yaylası

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