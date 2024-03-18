Giresun’da 40 yıllık çöp alanı, yaşam alanına dönüştü

Giresun Belediyesi tarafından şehrin doğu yakasındaki 40 yıllık çöp sahası 50 milyon liralık yatırımla 32 bin metrekarelik alanda Doğu Park Galericiler Sitesi, Açık Spor Kompleksi ve Rekreasyon Alanı Düzenlemesi Projesi tamamlandı.

Giresun çöp alanını, yaşam alanına dönüştürdüklerini ifade eden Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, “50 milyon TL’yi aşkın yatırımla 32 bin metrekarelik bir alana uygulanan proje kapsamında 20 bin metrekare yeşil alan, 9 bin 820 metrekare peyzaj alanı, 3 bin 740 metre yürüyüş yolu, 3 bin 500 metrekare kapalı alanda 45 adet galeri ve çeşitli amaçlar ile kullanılabilir dükkan, ATM bölgesi, zabıta noktası, futbol sahası, basketbol sahası, voleybol sahası, tenis kortu, kafeterya, açık ve kapalı bekleme alanları, görevli odaları ile soyunma odaları bulunuyor. Bugünkü değeri 100 milyon TL olarak karşımıza çıkan proje, halkımız tarafından da takdirle karşılanırken, özellikle hafta sonları çocuk oyun ve eğlence guruplarının olduğu bölge halkımızın yaşam alanı haline geldi” dedi.

Şehrin sosyal alanlarının genişlemesine önem verdiklerini de kaydeden Başkan Şenlikoğlu, “Projemiz şehrimizin ekonomik canlılığına, insanımızın hizmet alabileceği sosyal alanların genişlemesine önemli bir katkıda bulunacak. Böylesine önemli bir projenin uygulanmasından özellikle o bölgede yaşayan vatandaşlarımızdan ve esnaflarımızdan memnuniyetleriyle alakalı çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Şehrimize ve vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Halkımıza hizmetlerimiz aralıksız devam edecek.

Şehrimize ve insanımıza nefes aldıracak projelerimizin sayılarını ikinci dönemde artırarak vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini daha da yükseltmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

