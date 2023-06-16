YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Giresun’da 65 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

Giresun’da 65 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

16.06.2023 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun’da okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan 65 bin 488 öğrenci karnelerini alarak 3 aylık yaz tatiline girdi.

Giresun’da 65 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı 2022-2023 eğitim öğretim takvimine göre 16 Haziran’da başlayan yaz tatili 13 hafta sürecek ve öğrenciler 2023-2024 eğitim-öğretim yılına 11 Eylül 2023 tarihinde başlayacak.

Giresun merkez Çotanak İlkokulunda düzenlenen törene katılan Giresun Valisi Enver Ünlü tüm sınıfları tek tek ziyaret ederek öğrencilerin karnelerini verdi. Minik öğrencilerin karne heyecanına ortak olan Vali Ünlü yaptığı paylaşımda ”Dönemin son ders zili çalarken çocuklarımızla birlikteydik.Ne kadar büyüsek de tahta sıralara tekrar oturunca anlıyoruz ki o küçük gülen gözlerden, ince ruhlardan, okul kokusundan ve karşılıksız sevgiden gelen huzurun eşi benzeri yok.Notları ne olursa olsun 2022-2023 eğitim-öğretim yılını tamamlayarak başarılarını karneleriyle taçlandıran tüm öğrencilerimizi kutluyorum” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Azerbaycan’ın ulusal lider Haydar Aliyev, doğumunun 100. yılında Giresun’da anıldıAzerbaycan’ın ulusal lider Haydar Aliyev, doğumunun 100. yılında Giresun’da anıldı
Konya’da başlayan karı-koca kavgası Antalya’da trafik kazası ile son bulduKonya’da başlayan karı-koca kavgası Antalya’da trafik kazası ile son buldu
İzmir'de otomobilin kamyonete çarpması sonucu 1 kişi öldüİzmir'de otomobilin kamyonete çarpması sonucu 1 kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
Giresun

Giresun Namaz Vakitleri 16 Haziran Cuma

İmsak
02:47
Sabah
04:47
Öğle
12:32
İkindi
16:32
Akşam
20:07
Yatsı
21:58

Giresun Nöbetçi Eczaneler16 Haziran Cuma

Şenlikoğlu eczanesi
Dereli
Derman eczanesi
Eynesil
Elif eczanesi
Merkez
Aytuğ eczanesi
Gorele
Hisar eczanesi
Sebinkarahisar
Pelin eczanesi
Tirebolu
Çağin eczanesi
Piraziz
Tümünü Göster
Giresun ECZANELER
Giresun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tuvalete girdiğinde gördüğü manzaraya inanamadı! Tam 22 kilo...

Tuvalete girdiğinde gördüğü manzaraya inanamadı! Tam 22 kilo...

Sokak modasının yükselen yıldızı! Puma'da %35'e varan indirim

Sokak modasının yükselen yıldızı! Puma'da %35'e varan indirim

Dumanlar binayı sardı! Üç kat aşağıya inerek...

Dumanlar binayı sardı! Üç kat aşağıya inerek...

Ölen büyükannesinin mezarının üzerine çıkıp dans etti

Ölen büyükannesinin mezarının üzerine çıkıp dans etti

Efsanevi termos markası Stanley'de indirim! Yanınızdan ayıramayacaksınız

Efsanevi termos markası Stanley'de indirim! Yanınızdan ayıramayacaksınız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.