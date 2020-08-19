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Giresun’da 65 yaş üstüne kısıtlama

GİRESUN HABERLERİ  | 19.08.2020 12:06 | Son Güncelleme

Yurt genelinde Covid-19 vakalarındaki artışın ardından Giresun’da da 65 yaş ve üstü vatandaşlar için bazı kısıtlamalar getirildi.

Giresun’da 65 yaş üstüne kısıtlama

Yurt genelinde Covid-19 vakalarındaki artışın ardından Giresun’da da 65 yaş ve üstü vatandaşlar için bazı kısıtlamalar getirildi. Buna göre akrabalarının dışında toplu merasimlere katılamayacak olan 65 yaş üstü vatandaşlar akraba merasimlerine ise en fazla 1 saat katılabilecekler.
Giresun Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali vekili Mehmet Fikret Çavuş Başkanlığında toplanarak 65 yaş ve üstü vatandaşların salgından korunması için yeni kararlar aldı. 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olanların 18.08.2020 tarihinden itibaren 07.00-10.00 ile 16.00-18.30 saatleri arasında toplu taşım araçlarını kullanamayacakları belirtilirken istisnai durumların bu kısıtlamadan muaf olacağı belirtildi.
Korona virüsten etkilenmesi en muhtemel grup olan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olanlara yönelik alınan kararlar uygulamaya konuldu. Buna göre belirtilen saatler arasında toplu taşımayı kullanması yasak olanlar için bazı istisnai durumlar söz konusu. Tedavi olduğu hastaneden taburcu olacaklar ve daha önceden alınmış doktor randevusu olanların muaf olacağı toplu taşıma kısıtlamasından aynı zamanda, Ölüm nedeni Covid-19 olanlar hariç olmak üzere cenaze nakil işlemine refakat edecek olanlar muaf olacaklar.
İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararlara göre, Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan Ceza İnfaz Kurumları’ndan salıverilenler, il dışından gelmiş olup ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyenler ve işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri gerekli belgeleri ibraz etmek kaydıyla muaf tutulacaklar.
65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sosyal mesafeye uyulması zor olan çay ocaklarına ve benzeri yerlere girişleri de kısıtlanırken, aynı grubun pazaryeri, avm gibi toplu alışveriş mekanlarına da saat 16.00-18.00 arasında girişleri sınırlandırılacak.

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