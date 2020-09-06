Giresun’da 72 Okul “Okulum Temiz” belgesi alacak

Giresun’da okullarda hijyen şartlarının gelişitirilmesi ve enfeksiyon önleme ve kontrol süreçlerinin tutarlı olması amacıyla sürdürülen “Okulum Temiz” programına başvuran 160 okuldan 72’si belge almaya hak kazandı.

Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada " ’Okulum Temiz’ Programına Giresun genelinden 160 okul başvuruda bulunmuş olup, 72 okulun başvurusu kabul edilerek belgelendirme sürecine başlanmıştır.Okullarımızın, yüz yüze eğitim öncesi fiziki ortamlarının temizliğini ve güvenirliliğini belgelemek üzere istek ve azimle hazırlık yaparak başvuruda bulunduğu ’Okulumuz Temiz’ belgelendirme sürecinde, ilk kez başvuru yapan okullarımızın incelemeleri ile eksiklerini gideren okullarımızın yeniden değerlendirmelerine Müdürlüğümüz Hijyen Tetkik görevlilerince devam edilmektedir” ifadelerine yer verildi.



