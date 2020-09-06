YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Giresun’da 72 Okul “Okulum Temiz” belgesi alacak

Giresun’da 72 Okul “Okulum Temiz” belgesi alacak

GİRESUN HABERLERİ  | 06.09.2020 14:43 | Son Güncelleme

Giresun’da okullarda hijyen şartlarının gelişitirilmesi ve enfeksiyon önleme ve kontrol süreçlerinin tutarlı olması amacıyla sürdürülen “Okulum Temiz” programına başvuran 160 okuldan 72’si belge almaya hak kazandı.Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada " ’Okulum Temiz’ Programına Giresun genelinden 160 okul başvuruda bulunmuş olup, 72 okulun başvurusu kabul edilerek belgelendirme sürecine başlanmıştır.Okullarımızın, yüz yüze eğitim öncesi fiziki ortamlarının temizliğini ve güvenirliliğini belgelemek üzere istek ve azimle hazırlık yaparak başvuruda bulunduğu ’Okulumuz Temiz’ belgelendirme sürecinde, ilk kez başvuru yapan okullarımızın incelemeleri ile eksiklerini gideren okullarımızın yeniden değerlendirmelerine Müdürlüğümüz Hijyen Tetkik görevlilerince devam edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

Giresun’da 72 Okul “Okulum Temiz” belgesi alacak

Giresun’da okullarda hijyen şartlarının gelişitirilmesi ve enfeksiyon önleme ve kontrol süreçlerinin tutarlı olması amacıyla sürdürülen “Okulum Temiz” programına başvuran 160 okuldan 72’si belge almaya hak kazandı.
Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada " ’Okulum Temiz’ Programına Giresun genelinden 160 okul başvuruda bulunmuş olup, 72 okulun başvurusu kabul edilerek belgelendirme sürecine başlanmıştır.Okullarımızın, yüz yüze eğitim öncesi fiziki ortamlarının temizliğini ve güvenirliliğini belgelemek üzere istek ve azimle hazırlık yaparak başvuruda bulunduğu ’Okulumuz Temiz’ belgelendirme sürecinde, ilk kez başvuru yapan okullarımızın incelemeleri ile eksiklerini gideren okullarımızın yeniden değerlendirmelerine Müdürlüğümüz Hijyen Tetkik görevlilerince devam edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

Giresun’da 72 Okul “Okulum Temiz” belgesi alacak

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMelisa Şenolsun ve Umut Evirgen ilk kez el eleMelisa Şenolsun ve Umut Evirgen ilk kez el ele
Giresun’da umreden dönen 52 kişi karantinaya alındıGiresun’da umreden dönen 52 kişi karantinaya alındı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Vali Çelik, Gölcük Yaylası’na hayran kaldı
Vali Çelik, Gölcük Yaylası’na hayran kaldı
Kayseri’nin Yeşilhisar İlçesinde Antep Fıstığı Ağacını Görenler Şaşkınlığını Gizleyemiyor
Kayseri’nin Yeşilhisar İlçesinde Antep Fıstığı Ağacını Görenler Şaşkınlığını Gizleyemiyor
Rahmi Koç personeliyle bir araya geldi
Rahmi Koç personeliyle bir araya geldi
Tur minibüsüyle taksi çarpıştı: 2 turist yaralı
Tur minibüsüyle taksi çarpıştı: 2 turist yaralı
Başakşehir Sular Vadisi’nde gençlerden kaykay şov
Başakşehir Sular Vadisi’nde gençlerden kaykay şov
Tanoğlu,” Erzincan- Gümüşhane- Trabzon Demiryolunun yatırım programına alınmasını bekliyoruz”
Tanoğlu,” Erzincan- Gümüşhane- Trabzon Demiryolunun yatırım programına alınmasını bekliyoruz”

Giresun Namaz Vakitleri 6 Eylül Pazar

İmsak
04:23
Sabah
05:51
Öğle
12:30
İkindi
16:07
Akşam
18:58
Yatsı
20:21

Giresun Nöbetçi Eczaneler 6 Eylül Pazar

Hastaneler Eczanesi
Merkez
Yeniyol Eczanesi
Merkez
İlgi Eczanesi
Bulancak
Şenlikoğlu Eczanesi
Dereli
Büşra Eczanesi
Dogankent
Çıtlak Eczanesi
Espiye
Eren Eczanesi
Eynesil
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
İçişleri Bakanı Soylu: "Dereli'de düğün salonunda 20 vatandaşımızı kurtarma çalışmaları devam etmektedir."
İçişleri Bakanı Soylu: "Dereli'de düğün salonunda 20 vatandaşımızı kurtarma çalışmaları devam etmektedir."
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Doğu Karadeniz’in İki İncisinin Gece Manzarası Büyülüyor
Doğu Karadeniz’in İki İncisinin Gece Manzarası Büyülüyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.