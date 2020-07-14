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Giresun’da 9 ilçenin kaymakamı değişti

GİRESUN HABERLERİ  | 14.07.2020 15:28 | Son Güncelleme

Mülki İdare Amirleri 2020 Kararnamesi kapsamında Giresun’da 9 ilçenin kaymakamı değişti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Mülki İdare Amirleri 2020 Kararnamesine göre Giresun’un Tirebolu, Görele, Eynesil, Şebinkarahisar, Espiye, Alucra, Çanakçı, Piraziz ve Çamoluk ilçelerindeki kaymakamlarının yeri değişti.

Mülki İdare Amirleri 2020 Kararnamesi kapsamında Giresun’da 9 ilçenin kaymakamı değişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Mülki İdare Amirleri 2020 Kararnamesine göre Giresun’un Tirebolu, Görele, Eynesil, Şebinkarahisar, Espiye, Alucra, Çanakçı, Piraziz ve Çamoluk ilçelerindeki kaymakamlarının yeri değişti. Bir süre önce atamaları yapıldığı için koltuğu boş olan Güce kaymakamlığına atama gerçekleşirken, Piraziz, Çamoluk ve Çanakçı kaymakamlıklarının ise yerine henüz atama yapılmadı.
Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameye göre Tirebolu Kaymakamı Salih Yüce Lüleburgaz Kaymakamlığına, Görele Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş Çatalca Kaymakamlığına, Eynesil Kaymakamı Murat Temiz Tokat Erbaa Kaymakamlığına, Şebinkarahisar Kaymakamı Taner Tengir Espiye Kaymakamlığına, Alucra Kaymakamı Aydın Göçer Artvin Vali Yardımcılığına, Çanakçı Kaymakamı Hasan Akbulut Yozgat Vali Yardımcılığına, Piraziz Kaymakamı Muhammed Usame Soysal Kilis Polateli Kaymakamlığına, Çamoluk Kaymakamı Efecan Şahin Bilecik Gölpazar Kaymakamlığına atandı.
Atamayla boşalan kaymakamlıklardan Tirebolu’ya Göle Kaymakamı Cevat Gün, Görele’ye Eşme Kaymakamı Murat Özdemir, Eynesil’e Hakkari Vali Yardımcısı İdris Koç, Şebinkarahisar’a Bingöl Vali Yardımcısı Taner Bolat, Alucra’ya Mihalgazi Kaymakamı Hasan Hüseyin Uzan, Güce’ye Uluborlu Kaymakamı Şahin Demir atandı.
Atamayla koltukları boşalan Piraziz, Çamoluk ve Çanakçı kaymakamlıklarına ise henüz atama gerçekleşmedi.

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