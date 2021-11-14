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Giresun'da ağaç keserken uçuruma yuvarlanan kişi kurtarıldı

14.11.2021 21:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da ağaç keserken uçuruma yuvarlanan kişi kurtarıldı

Giresun'da ağaç keserken uçuruma yuvarlanan kişi kurtarıldı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Doğankent ilçesinde ağaç keserken uçuruma yuvarlanan kişi kurtarılarak tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kuzköy'de ormanlık arazide ağaç kestiği sırada ayağına kütük düşen Hamza Durkaya (55) uçuruma yuvarlandı.

Olay yerine gelen AKUT, UMKE ve AFAD ekipleri ayağının kırıldığı tespit edilen Durkaya'yı sedye ile yaklaşık 400 metre taşıyarak 112 Acil Sağlık ekiplerine ulaştırdı.

Tirebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hamza Durkaya'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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