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Ağaç motorunun sıçramasıyla şah damarı kesilen genç hayatını kaybetti

GİRESUN HABERLERİ  | 07.03.2020 22:07 | Son Güncelleme

Giresun’da bahçe motoruyla ağaç kesen bir genç, motorun sıçramasıyla şah damarı kesilerek olay yerinde hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Bulancak ilçesi Erdoğan köyünde ağaç kesen 24 yaşındaki Metin Abanuz’un kullandığı ağaç motoru bir anda arıza verdi.

Ağaç motorunun sıçramasıyla şah damarı kesilen genç hayatını kaybetti

Giresun’da bahçe motoruyla ağaç kesen bir genç, motorun sıçramasıyla şah damarı kesilerek olay yerinde hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Bulancak ilçesi Erdoğan köyünde ağaç kesen 24 yaşındaki Metin Abanuz’un kullandığı ağaç motoru bir anda arıza verdi. Arızanın ne olduğuna bakmak isteyen Abanuz ağaç motorunu tamir etmeye çalıştığı sırada motorun bir anda çalışıp sıçramasıyla şah damarı kesildi. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde genç adamın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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İmsak
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Sabah
06:44
Öğle
12:42
İkindi
15:55
Akşam
18:31
Yatsı
19:50

Giresun Nöbetçi Eczaneler 7 Mart Cumartesi

Elif Eczanesi (24 Saat Nobetçi)
Merkez
Feridunoğlu Eczanesi (Gündüz Nobetçi)
Merkez
Karabıçak Eczanesi (Gündüz Nobetçi)
Merkez
Karaca Eczanesi (24 Saat Nobetçi)
Merkez
Doğa Eczanesi
Bulancak
Bektaşoğlu Eczanesi
Dereli
Büşra Eczanesi
Dogankent
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