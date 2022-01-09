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Giresun'da ağaçlara çarpan kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi

09.01.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da ağaçlara çarpan kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi

GİRESUN (AA) - Giresun'da yol kenarındaki ağaçlara çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Teyyaredüzü Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu'nda Selçuk Çinicioğlu (29) idaresindeki 52 ACF 934 plakalı kamyonet, yol kenarındaki ağaçlara çarptı.

Kamyonet sürücüsü, kaza yerinde yaşamının yitirdi.

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trafik kazası Giresun

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