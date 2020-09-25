YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Giresun’da Ağustos ayında satılan toplam konut sayısı Temmuz ayına göre yüzde 12 azaldı

Giresun’da Ağustos ayında satılan toplam konut sayısı Temmuz ayına göre yüzde 12 azaldı

GİRESUN HABERLERİ  | 25.09.2020 16:27 | Son Güncelleme

Giresun’da Ağustos ayındaki toplam konut satışı Temmuz ayına göre yüzde 12 oranında azaldı.

Giresun’da Ağustos ayındaki toplam konut satışı Temmuz ayına göre yüzde 12 oranında azaldı. Sıfır ev satışları ise yüzde 3 oranında arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden aldığı verilere göre, Giresun’da Ağustos ayı içerisinde ilk ve ikinci el olarak toplam 941 konut satışı gerçekleşti. Ağustos ayı rakamlarının 510’u ilk satış olurken 431’i ise ikinci el olarak satıldı.
Temmuz ayında toplam bin 61 konut satılırken Ağustos ayında yüzde 12 azalarak toplam 941 konut satıldı. Temmuz ayında ilk satış 491 iken Ağustos ayında yüzde 3 atış yaşanarak 510 konut satıldı. İkinci el satışlarda ise Temmuz ayında 570 iken Ağustos ayında yüzde 25 azalarak 431 ikinci el konut satıldı.
Giresun’da bir önceki yılın Ağustos ayına göre 2020 yılının Ağustos ayında toplam konut satışları yüzde 39 oranında arttı. 2019 yılı Ağustos ayında ilk satış 311, ikinci el ise 269 konut satıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Türkiye onu bu kliple tanımıştı! Yıllar sonra ortaya çıktı Türkiye onu bu kliple tanımıştı! Yıllar sonra ortaya çıktı
Giresun’da umreden dönen 52 kişi karantinaya alındıGiresun’da umreden dönen 52 kişi karantinaya alındı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Palamut ucuzladı
Palamut ucuzladı
’Doğu’nun Çukurovası’ terörden arındırıldı
’Doğu’nun Çukurovası’ terörden arındırıldı
Nöbetten çıkan doktor şarampole uçtu
Nöbetten çıkan doktor şarampole uçtu
Şehrin iki yakası bir araya geliyor
Şehrin iki yakası bir araya geliyor
Çiftçilere 26 ton buğday tohumu dağıtıldı
Çiftçilere 26 ton buğday tohumu dağıtıldı
İmamoğlu’nu ziyaret ettiler
İmamoğlu’nu ziyaret ettiler

Giresun Namaz Vakitleri 25 Eylül Cuma

İmsak
04:45
Sabah
06:10
Öğle
12:23
İkindi
15:45
Akşam
18:26
Yatsı
19:46

Giresun Nöbetçi Eczaneler25 Eylül Cuma

Gizem Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
İlgi Eczanesi
Bulancak
Dereli Eczanesi
Dereli
Yeni Eczanesi
Dogankent
Yılmaz Eczanesi
Espiye
Eren Eczanesi
Eynesil
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Palamut büyüdükçe fiyatı da artıyor
Palamut büyüdükçe fiyatı da artıyor
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Bakan Karaismailoğlu, Giresun'da balıkçı barınağında incelemelerde bulundu
Bakan Karaismailoğlu, Giresun'da balıkçı barınağında incelemelerde bulundu
Giresun’dan İstanbul’daki sağlık çalışanlarına fındıklı motivasyon
Giresun’dan İstanbul’daki sağlık çalışanlarına fındıklı motivasyon
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.