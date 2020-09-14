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Giresun’da Ahilik Haftası pandemi tedbirleri çerçevesinde kutlandı

GİRESUN HABERLERİ  | 14.09.2020 13:58 | Son Güncelleme

33.

33. Ahilik Haftası kapsamında Giresun’da pandemi tedbirleri çerçevesinde etkinlikler düzenlendi.
14 ile 20 Eylül tarihleri arasında kutlanan Ahilik Haftası dolayısıyla Giresun Atatürk Meydanındaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayan etkinlikler, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından İlin Ahisi seçilen Halil İbrahim Aydın’ın ‘Şed Kuşatma’ töreni ile devam etti. Atatürk Meydanındaki programın ardından Vali Yardımcısı Dr. Hasan Tanrıseven, Ticaret İl Müdürü Ali Yıldırım, Giresun Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği Başkanı Ali Kara ve meslek kuruluşları temsilcileri Giresun Valisi Enver Ünlü’yü makamında ziyaret etti.
Vali Ünlü, Ahilik Haftasıyla ilgili, “Tüm esnaf ve zanaatkârlarımızın Ahilik Haftası kutlu olsun. İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayata uygun olarak; temizlik, maske ve mesafe kurallarına her zamanki gibi azami ölçüde özen gösterelim. İlimizde yaşanan sel felaketi nedeniyle zarar gören esnaf ve zanaatkârlarımıza bu vesileyle bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.
Vali Ünlü tarafından, İlin Ahisi seçilen Halil İbrahim Aydın, İlin Kalfası Alican Teke ve İlin Çırağı seçilen Yusuf Yalçın’a plaket ve hediyeler takdim edildi.

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