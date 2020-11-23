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Giresun’da araç dereye uçtu: 1 kayıp

GİRESUN HABERLERİ  | 23.11.2020 14:04 | Son Güncelleme

Giresun’un Güce ilçesinde meydana gelen kazada otomobil dereye uçtu.

Giresun’da araç dereye uçtu: 1 kayıp

Giresun’un Güce ilçesinde meydana gelen kazada otomobil dereye uçtu. Araçtaki şahsı dere içinde arama çalışmaları sürüyor.
Edinilen bilgilere göre, İlhan Gürbüz yönetimindeki 52 AAJ 534 plakalı otomobil Espiye’den Güce istikametine seyir halindeyken İlit köprüsü mevkiinde virajlı bölgede direksiyon hakimiyetini kaybederek dereye uçtu.
Meydana gelen kazada araç dere içerisinde bulunurken, araçta tek olduğu öğrenilen sürücü İlhan Gürbüz’ü arama çalışmaları ise AFAD, Jandarma ve AKUT ekiplerinin katılımıyla sürdürülüyor
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor

Giresun’da araç dereye uçtu: 1 kayıp

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