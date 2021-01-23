Giresun’da aşılama çalışmaları devam ediyor

14 Ocak tarihinde başlayan Covid-19 aşılama süreci tüm hızıyla devam ediyor. Giresun’da sağlık çalışanlarının ardından 85 yaş ve üzeri vatandaşların aşılama süreci başladı. Bu konuda Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Canan Çelik İçen, salgının aşı olarak atlatılabileceğini ifade etti.

Türkiye’de Korona virüs ile mücadele kapsamında Çinli Sinovac firmasından üretilen CoronaVac aşısı tüm hızıyla uygulanmaya devam ediyor. 14 Ocak tarihinde başlayan aşılama çalışmaları ilk olarak sağlık çalışanlarının aşılanması ile başladı. Ardından 85 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanması ile devam eden süreç tüm Türkiye’de olduğu gibi Giresun’da da devam ediyor. Giresun İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde il merkezi ve ilçelerdeki tüm sağlık kuruluşlarında aşılama çalışmaları sürdürülüyor. Sağlık kuruluşlarının dışında ise resmi ve özel bakım evleri ve huzur evleri ile sağlık kuruluşlarına gelemeyecekler için evde sağlık hizmeti çalışanları tarafından aşılama yapılıyor.

Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Canan Çelik İçen, tüm fakülte personeli ve stajyer öğrenciler ile birlikte aşı olduklarını ifade ederek bu salgından ancak aşı olarak kurtulabileceğimizi belirtti. Dekan İçen, aşının güvenilir olduğunu ve yan etkileri konusunda olağan dışı bir etkiye rastlanmadığını belirterek “Biz bu salgından ülke ve dünya olarak aşı olmadan kurtulamayız. Aşı çok önemli. Geçmiş yıllarda ve tarihte birçok hastalığı aşılamayla atlatmış bulunuyoruz. Aşının son derece güvenilir olduğunu düşünüyorum. Tabi ki aşıların yan etkileri olabilir ama bu aşı oldukça güvenli. Bizim çocukluk çağında olduğumuz birçok aşının üretildiği gibi yöntemlerle elde ediliyor. Ben herkesin çekinmeden aşı olmasını tavsiye ediyorum. Bu salgından ancak aşı olarak kurtulabiliriz. Yalnız aşı olduktan sonra da çok rahatlamamamız gerekiyor. İlk doz aşı olduktan 28 gün sonra ikinci dozu olacağız. Ondan da 14 gün sonra koruyuculuğu başlıyor. Yani ilk aşıdan bir buçuk ay sonra koruyuculuğu başlıyor. Aşıdan sonra da maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaya devam edeceğiz. Covid-19 salgınıyla ilgili bilmediğimiz çok şey var. Aşılanmadan sonra bulaşma olabilir, hastalık geçirilebilir ama hasta olma ihtimali düşük. Hasta olduktan sonra ise hafif şekilde hastalığı geçirme ihtimali yüksek” dedi.

Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi stajyer doktor Büşra Mantaş ise “Sadece çok hafif baş ağrısı ve aşı bölgesinde hafif hassasiyet hissedenler oldu. Tabi bunlar herhangi bir aşıda olabilecek belirtiler. Ama Covid-19 aşısında başka bir belirti yaşayan olmadı. Bir yıldan beridir çok zorlu bir sürecin içerisindeyiz. O yüzden aşılama bizim sunulan güzel bir tedavi seçeneğidir. Bize bu hak tanınmış iken aşı olmak çok mantıklı bir seçenektir. İkinci doz aşımızı olduktan sonra kendimizi daha güvende hissedeceğiz” diye konuştu.

Korona virüs aşısı olmak için Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesine müracaat eden 87 yaşındaki Osman Yazar, çalışmalardan memnun olduğunu ifade ederek “Aşılama çalışmalarından memnunum. Aşıyı getirenden de yapandan da Allah razı olsun. Ben köyde tek başıma yaşıyorum. Aşımı yaptırdım ve çok memnunum. Şimdi de köyde yaşamaya devam edeceğim” şeklinde konuştu.

