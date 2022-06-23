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Giresun'da babası tarafından bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi

23.06.2022 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da babası tarafından bıçaklanan kişi yaşamını yitirdi

GİRESUN (AA) - Giresun'un Tirebolu ilçesinde tartıştığı babası tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Körliman Mahallesi Amiral Şükrü Okan Caddesi'nde, Y.K. (60) ile oğlu S.K. (32) arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Y.K, oğlunu bıçaklayarak ağır yaraladı.

S.K, kaldırıldığı Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Polis, Y.K'yi gözaltına aldı.

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