Giresun'da babası tarafından tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

GİRESUN (AA) - Giresun'un Dereli ilçesinde babası tarafından tabanca ile vurulan kişi öldü.
İddiaya bilgiye göre, Çalca köyünde A.K. (79) ile oğlu Ömer K. (55) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Büyüyen tartışmada A.K, ruhsatsız tabancayla oğluna ateş etti.
Ömer K. hayatını kaybetti, babası jandarma tarafından gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz