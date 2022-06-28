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Giresun'da babası tarafından tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

28.06.2022 21:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da babası tarafından tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti

GİRESUN (AA) - Giresun'un Dereli ilçesinde babası tarafından tabanca ile vurulan kişi öldü.

İddiaya bilgiye göre, Çalca köyünde A.K. (79) ile oğlu Ömer K. (55) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Büyüyen tartışmada A.K, ruhsatsız tabancayla oğluna ateş etti.

Ömer K. hayatını kaybetti, babası jandarma tarafından gözaltına alındı.

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