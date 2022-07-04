Giresun'da boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarıldı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Keşap ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren genç tedavi altına alındı.

Hisarüstü köyünün sahil kesiminde dün serinlemek için denize giren K.K. (21) akıntıya kapıldı.

Durumu fark eden çevredekiler, Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü arayarak yardım istedi.

Müdürlüğe bağlı Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Birimi görevlilerince sudan çıkartılan K.K, 112 Acil Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan yoğun dalga ve akıntının bulunduğu denizde K.K'yi kurtarma çalışmaları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



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