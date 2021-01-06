Giresun’da cephe giydirme ve sokak sağlıklaştırma çalışmaları başladı

Giresun Belediyesi, şehir merkezine görsel bütünlük kazandırmak amacıyla cephe giydirme ve sokak sağlıklaştırma çalışmalarına başladı.

Giresun Belediyesi’nin turizmde alt yapı hazırlıkları kapsamında yeni bir çalışmayı daha hayata geçiriyor. Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu’nun seçim yatırımları arasında yer alan ‘Cephe Giydirme ve Sokak Sağlıklaştırma Projesi’ çalışmaları başladı. Giresun’un Merkez ilçesinde Bulancak Durağı ve Keşap Durağı arasında yer alan binaların dış cepheleri ile iş yerlerinin tabela ve tente sistemleri tek tip hale getirilecek. Giresun Belediyesi ve İller Bankası’nın ortak finansmanı ile hayata geçirilen proje ile görüntü kirliliğinin önüne geçilip özgün mimarinin ön planda olduğu modern bir panoramik görünümün kazandırılması hedefleniyor.

Başlatılan çalışma ile sokak ve caddelerin şehre yeni bir kimlik kazandırılacağını ifade eden Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, “Giresun’umuzun ileriye dönük gelişmesi için bizler yeni projelerle vatandaşlarımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Giresun’un tarihi dokusunu çıkarmayı kendimize görev edindik. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren çalışmalarımıza bu yönde hız verdik. Seçim öncesi vaat ettiğimiz bir projemize daha başlamış bulunuyoruz. ‘Cephe Giydirme ve Sokak Sağlıklaştırma’ projemizle birlikte şehir merkezine modern bir görünüm kazandıracağız. Bu çalışmayı hızlı bir şekilde tamamlamak istiyoruz. Çünkü proje güzergahında çalışan esnaflarımız var. O esnaflarımızın da ticaretini etkilemeyecek, onları mağdur etmeyecek şekilde çalışmaları bir an evvel tamamlamak istiyoruz. Şehrimizin görünümüne önemli katkı sağlayacak olan bu projemiz Giresun’umuza hayırlı olsun” dedi.

