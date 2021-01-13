YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Giresun’da Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma polislik uygulaması hizmette

Giresun’da Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma polislik uygulaması hizmette

13.01.2021 13:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayvan Koruma Görevlisi Nimet Sürücü, İçişleri Bakanlığınca 81 ilde çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önlenmesi için oluşturulan polis biriminin Giresun’da da göreve başladığını ifade etti.Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma polislik uygulamasının Giresun’da yeterince bilinmediğine dikkat çeken Giresun Belediyesi Hayvan Barınağı ve Hayvan Koruma Görevlisi Nimet Sürücü, hayvanlara karşı kötü muamelede vatandaşların 155’i arayıp bilgi vermelerinin yeterli olacağını kaydetti.Hayvan Koruma Görevlisi Nimet Sürücü yaptığı açıklamada, “Bakanlık kararıyla 81 ilde çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önlenmesi için oluşturulan polis birimi Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde de oluşturuldu.

Hayvan Koruma Görevlisi Nimet Sürücü, İçişleri Bakanlığınca 81 ilde çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önlenmesi için oluşturulan polis biriminin Giresun’da da göreve başladığını ifade etti.
Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma polislik uygulamasının Giresun’da yeterince bilinmediğine dikkat çeken Giresun Belediyesi Hayvan Barınağı ve Hayvan Koruma Görevlisi Nimet Sürücü, hayvanlara karşı kötü muamelede vatandaşların 155’i arayıp bilgi vermelerinin yeterli olacağını kaydetti.
Hayvan Koruma Görevlisi Nimet Sürücü yaptığı açıklamada, “Bakanlık kararıyla 81 ilde çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önlenmesi için oluşturulan polis birimi Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde de oluşturuldu. Çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların engellenmesine yönelik ihbarlar için hayata geçirilen Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması üzerinden gelen bildirimler ve sosyal medyada suç unsuru içeren paylaşımları dikkate alan ekip, işkence, hayvanın bakımını ihmal etme ve sürücünün çarparak yaralanmasına neden olduğu hayvana yardım etmeden kaçması gibi konularda Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Birimi hizmet vermektedir. Bu konuda vatandaşlarımız 155 Polis ihbar hattını arayabileceği gibi ’Haydi’ uygulaması üzerinden de ihbarlar gönderilebilecektir. Artık hayvanlara kötü muamelede ciddi anlamda caydırıcı cezalar verilmektedir” dedi.
Hayvan Koruma Görevlisi Sürücü, Giresun Belediyesi Hayvan Barınağı’nın da fiziki koşullarının her geçen gün iyileşerek devam ettiğini, kapasitesinin artırıldığını, hayvanlara sağlık hizmeti başta olmak üzere her türlü bakımın yapıldığını sözlerine ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İbrahim Büyükak'tan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir yorumu İbrahim Büyükak'tan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir yorumu
Ehliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendiEhliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendi
1/

Giresun Namaz Vakitleri 13 Ocak Çarşamba

İmsak
06:12
Sabah
07:43
Öğle
12:40
İkindi
15:06
Akşam
17:27
Yatsı
18:52

Giresun Nöbetçi Eczaneler13 Ocak Çarşamba

Neslihan Eczanesi
Merkez
Sefa Eczanesi
Merkez
Arslan Eczanesi
Bulancak
Derman Eczanesi
Dereli
Yeni Eczanesi
Dogankent
Keskin Eczanesi
Espiye
Evren Eczanesi
Eynesil
Tümünü Göster
Giresun ECZANELER
Giresun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Petrescu sağlık kontrolünden geçti

Petrescu sağlık kontrolünden geçti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeni Malatyaspor, Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı

Otomobil takla attı: 1 yaralı

Otomobil takla attı: 1 yaralı

SAÜ’nün 10 öğrencisi, TÜBİTAK’ın ‘STAR’ projesinde yer alacak

SAÜ’nün 10 öğrencisi, TÜBİTAK’ın ‘STAR’ projesinde yer alacak

Diğer Haberler

Görme engelli kayıp şahıs sabaha karşı evine döndü

Görme engelli kayıp şahıs sabaha karşı evine döndü

Giresunlu vekiller demiryolunun takipçisi

Giresunlu vekiller demiryolunun takipçisi

Giresunlu vekiller demiryolunun takipçisi

Giresunlu vekiller demiryolunun takipçisi

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne radyoterapi ünitesi kuruluyor

Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne radyoterapi ünitesi kuruluyor

Pandemi sürecinde görüşemediği sevgilisi için 1001 gülden kalp yaptırdı

Pandemi sürecinde görüşemediği sevgilisi için 1001 gülden kalp yaptırdı

Ticaret borsalarında 351 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü

Ticaret borsalarında 351 bin tonun üzerinde fındık işlem gördü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.