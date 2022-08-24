Giresun'da çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Espiye ilçesinde çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı.

İlçenin Avluca köyünde Z.A.B. ile Ö.T. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Z.A.B, Ö.T'ye silahla ateş ederek yaraladı.

Ö.T, kaldırıldığı Espiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri ise devam ediyor.

