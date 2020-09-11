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Giresun’da Covid-19 tedbirlerine uymayanlara ceza yağdı

GİRESUN HABERLERİ  | 11.09.2020 11:55 | Son Güncelleme

Giresun il merkezi ve ilçelerinde ‘Sağlık için Hepimiz için’ parolasıyla gerçekleştirilen Covid-19 denetimlerinde 34 kişiye toplam 30 bin 600 lira idari para cezası uygulandı.İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda Giresun il merkezi ve ilçelerinde maske, mesafe ve temizlik denetimleri gerçekleştirildi.

Giresun il merkezi ve ilçelerinde ‘Sağlık için Hepimiz için’ parolasıyla gerçekleştirilen Covid-19 denetimlerinde 34 kişiye toplam 30 bin 600 lira idari para cezası uygulandı.
İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda Giresun il merkezi ve ilçelerinde maske, mesafe ve temizlik denetimleri gerçekleştirildi. İl merkezinde Vali Enver Ünlü’nün koordinasyonunda, ilçelerde ise kaymakamların koordinasyonu ile beraber belediye başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personelleri, köy ve mahalle muhtarları, meslek odaları, genel kolluk birimleri ve özel kolluk görevlilerinin katılımıyla denetimler gerçekleştirildi.
Giresun il merkezinde 9 ayrı bölgede oluşturulan yaya devriyeleri ve İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Belediye Zabıtalarından oluşan denetleme ekiplerinin yaptığı denetimlerde, yaya devriyeleri tarafından maske kullanımı konusunda 664 kişi denetlendi ve 70 kişiye maske konusunda uyarılarda bulunuldu. Sosyal mesafeye uyma konusunda 443 kişi denetlendi. İşyerleri denetiminde 819 kişi maske, mesafe ve temizlik konusunda denetlenirken 1 işyerinda çalışanların meskeyi uygun takmamaları nedeniyle, 1 kuaförün de vergi numarası ve ruhsatı olmadığı için tutanak tutuldu.
Alucra, Çamoluk, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Espiye, Şebinkarahisar ve Tirebolu ilçelerinde yapılan işyerleri, park ve bahçeler, toplu taşıma araçları ve yaya devriyeleri yarafından denetimlerde toplam 34 kişiye 30 bin 600 lira idari para cezası uygulandı. Şehirlerarası seyahat tedbirleri kapsamında toplam 320 araç denetlendi ve 630 yolcuya uyarı ve bilgilendirme yapıldı.

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