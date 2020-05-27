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Giresun’da cuma namazı kılınabilmesi için tüm hazırlıklar tamamlandı

GİRESUN HABERLERİ  | 27.05.2020 12:35 | Son Güncelleme

Korona virüs nedeniyle geçici olarak ibadete kapatılan camilerin yeniden açılacağı tarihin belirlenmesinin ardından Giresun’da cuma namazının kılınabileceği açık alanlar belirlendi.Korona virüs salgınını önlemek amacıyla alınan tedbirler çerçevesinde geçici olarak ibadetlere kapatılan camilerde cuma namazının kılınabilmesi için gerekli tüm hazırlıklar tamamlandı.

Giresun’da cuma namazı kılınabilmesi için tüm hazırlıklar tamamlandı

Korona virüs nedeniyle geçici olarak ibadete kapatılan camilerin yeniden açılacağı tarihin belirlenmesinin ardından Giresun’da cuma namazının kılınabileceği açık alanlar belirlendi.
Korona virüs salgınını önlemek amacıyla alınan tedbirler çerçevesinde geçici olarak ibadetlere kapatılan camilerde cuma namazının kılınabilmesi için gerekli tüm hazırlıklar tamamlandı. 29 Mayıs Cuma günü il merkezinde cami avluları, açık alanlarda ve okul bahçelerinde, köylerde ise cami avlularında Cuma namazı kılınabilecek.
Giresun’un merkez ilçesinde 775 kişi kapasiteli Aksu Mahallesi Etbaşoğlu Ek Saha, 305 kişi kapasiteli Nurettin Canikli Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesi, bin kişi kapasiteli Gemilerçekeği Mahallesi 15 Temmuz Spor Kompleksi, bin kişi kapasiteli Teyyaredüzü Mahallesi Spor Kompleksi, 205 kişi kapasiteli Çıtlakkale Mahallesi İmam Hatip Ortaokulu bahçesi, 220 kişi kapasiteli Atatürk Lisesi bahçesi, Hacımiktat Cami avlusu ile Atatürk Meydanı ve merkez ile köylerde belirlenen yaklaşık 160 caminin avlusunda cuma namazı kılınabilmesi için tüm hazırlıklar tamamlandı.
Giresun İl Müftüsü Muhittin Oral, camilerin cemaatle namaz kılmaya açılacağı heyecanlı olduğunu belirterek “29 Mayıs Cuma günü kılınacak cuma namazının ardından camilerde öğle ve ikindi namazları belirlenen kurallar kapsamında kılınacak, camilerde ve açık alanlarda yeni tip koronavirüsle mücadelede alınan tedbirler uygulanacaktır. Maskesiz içeri girilmemesi, sosyal mesafe kuralına uyulması, cemaatimizin camilere kendi seccadeleriyle gelmeleri, abdestlerini evlerinde ve işyerlerinde almaları, hastalık şüphesi taşıyan, kronik rahatsızlığı bulunan ve sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlarımızın evlerinde kalmaları esastır. Camilerimizde devam eden dezenfeksiyon ve temizlik işlemleri yoğun bir şekilde sürdürülecektir. Cami avlularında cemaatimizin hasır yaygılar ve karton üzerinde ibadet etmemesi yönünde bilgilendirme yapılacak, gerekli tedbirler alınacaktır" dedi.

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Giresun Namaz Vakitleri 27 Mayıs Çarşamba

İmsak
02:59
Sabah
04:52
Öğle
12:29
İkindi
16:26
Akşam
19:55
Yatsı
21:39

Giresun Nöbetçi Eczaneler27 Mayıs Çarşamba

Ahsen Eczanesi
Merkez
Sefa Eczanesi
Merkez
Ertekin Eczanesi
Bulancak
Şenlikoğlu Eczanesi
Dereli
Büşra Eczanesi
Dogankent
Ural Eczanesi
Espiye
Eren Eczanesi
Eynesil
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