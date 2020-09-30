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Giresun’da denize atlayarak intihar etmek isteyen şahsı bekçi ve polisler kurtardı

GİRESUN HABERLERİ  | 30.09.2020 18:55 | Son Güncelleme

Giresun’un Bulancak ilçesinde denize atlayarak intihar etmek isteyen şahsı denize giren bekçi ve polisler sudan çıkartarak kurtardılar.Edinilen bilgilere göre, Bulancak ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle bunalıma giren bir kişi önce bileklerini kesip ardından denize atlayarak intihar etmek istedi.

Giresun’da denize atlayarak intihar etmek isteyen şahsı bekçi ve polisler kurtardı

Giresun’un Bulancak ilçesinde denize atlayarak intihar etmek isteyen şahsı denize giren bekçi ve polisler sudan çıkartarak kurtardılar.
Edinilen bilgilere göre, Bulancak ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle bunalıma giren bir kişi önce bileklerini kesip ardından denize atlayarak intihar etmek istedi. Bulancak deresinin denizle buluştuğu noktadan suya atlayan şahsı dere kenarında bulunan Bulancak İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli bekçiler ve polisler fark etti. Olaya müdahale eden bekçi ve polislerin denize atlayarak sudan çıkardığı şahıs olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bulancak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Giresun’da denize atlayarak intihar etmek isteyen şahsı bekçi ve polisler kurtardı

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Meydan Eczanesi
Merkez
Sefa Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Bulancak
Bektaşoğlu Eczanesi
Dereli
Büşra Eczanesi
Dogankent
Çıtlak Eczanesi
Espiye
Eren Eczanesi
Eynesil
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