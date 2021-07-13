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Giresun'da derenin taşması sonucu yaklaşık 200 kişi düğün merasiminde mahsur kaldı

13.07.2021 22:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da derenin taşması sonucu yaklaşık 200 kişi düğün merasiminde mahsur kaldı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Yağlıdere ilçesinde derenin taşması sonucu düğün merasimine katılan yaklaşık 200 kişi mahsur kaldı.

Yağlıdere Kaymakamı Yusuf Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yağlıdere deresinin taşması sonucu Bük Mahallesi'nde bulunan halı saha ile kentin bağlantısını sağlayan köprünün sular altında kalarak kapandığını söyledi.

Akın, Halı sahada düğün merasiminin yapıldığını ve burada yaklaşık 200 kişinin bulunduğu bilgisini aldıklarını kaydederek, şöyle konuştu:

"Köprünün kapanmasıyla içeride yaklaşık 25 araç ve 200 vatandaşımızın olduğu bilgisini aldık. Şu anda herhangi bir sorun yok. Düğün merasimi de devam ediyor. Şu anda çok şükür yağmur da dindi. Dere sularının çekilmesiyle geçişi tekrar sağlayıp vatandaşlarımızı güvenli bir şekilde ilçe merkezine tahliye etmeyi planlıyoruz. Şu anda bütün ekiplerimiz buradalar."

Mahsur kalanların kurtarılması için Yağlıdere Kaymakamlığı, Yağlıdere Belediyesi ve İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışma başlattığı öğrenildi.

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