Giresun'da devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Yağlıdere ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Hüsamettin Ortak idaresindeki 28 M 9121 plakalı minibüs, ilçeye bağlı Üçtepe beldesinde kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Kazada, araçta bulunan Tülin Menekşe (16), Buse Saadet Aydın (14) ve Ümmühan Ortak (15) yaralandı.

Yaralılar Yağlıdere İlçe Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



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