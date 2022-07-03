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Giresun'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

03.07.2022 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Keşap ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ufuk Teke yönetimindeki 28 AAU 178 plaka otomobil, Karadeniz Sahil Yolu Düzköy köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Sürücü Teke, kaza yerinde hayatını kaybetti, yanında bulunan ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi de yaralandı.

Yaralı, Giresun Üniversitesi Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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