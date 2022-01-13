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Giresun'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

13.01.2022 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

GİRESUN (AA) - Giresun'da, otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Giresun-Çaldağ kara yolu Burhaniye köyü mevkisinde Turan Cebeci idaresindeki 28 TF 222 otomobil, kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü Cebeci ile araçta bulunan Ali Sait Öztürk, Hamdi Köse ve Bülent Şahin yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

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