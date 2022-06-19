Giresun'da devrilen otomobildeki Kıbrıs gazisi hayatını kaybetti

GİRESUN (AA) - Giresun'un Alucra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Kıbrıs gazisi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çakrak köyü Taflantepe yayla yolunda, Osman Ardahan'ın kullandığı 34 ER 5121 plakalı otomobil kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, araçta bulunan Kıbrıs gazisi Hüseyin Ardahan olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ile Ahmet Ardahan ve İzzet Tulum ise Alucra Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.



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