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Giresun'da doğada yiyecek arayan karacalar görüntülendi

26.03.2022 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'da doğada yiyecek arayan karacalar görüntülendi

GİRESUN (AA) - Giresun'un Dereli ilçesinde doğada yiyecek arayan karacalar görüntülendi.

Yavuzkemal beldesinde karların erimesiyle yerleşim birimlerine yakın yerlere inerek yiyecek arayan 2 karaca kameraya yansıdı.

Yavuzkemal belde yolundaki dereden karşıya geçen karacalar, daha sonra yamaç bir fındık bahçesinden yukarıya ilerleyerek gözden kayboldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Giresun Şube Müdürlüğü yetkilileri ise nisan itibarıyla karacaların doğum yapmaya başlayacağını belirterek, vatandaşlardan karacalar ile yavrularının rahatsız edilmemesini istedi.

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