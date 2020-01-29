YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Giresun’da doğalgaz kaçağı paniğe neden oldu

Giresun’da doğalgaz kaçağı paniğe neden oldu

GİRESUN HABERLERİ  | 29.01.2020 17:16 | Son Güncelleme

Doğalgaz çalışmasında zarar gördüğü iddia edilen doğalgaz borusundaki gaz kaçağı şehir merkezinde paniğe neden oldu.Giresun Alpaslan Caddesi üzerinde doğalgaz çalışması esnasında zarar gördüğü iddia edilen doğalgaz borusundaki gaz kaçağı şehir merkezinde paniğe neden oldu.Edinilen bilgiye göre, Aksa Doğalgaz tarafından araç trafiğine kapalı olan Alpaslan Caddesi üzerinde yapılan çalışmalar esnasında doğal gaz boru hattında gaz kaçağı meydana geldi.

Doğalgaz çalışmasında zarar gördüğü iddia edilen doğalgaz borusundaki gaz kaçağı şehir merkezinde paniğe neden oldu.
Giresun Alpaslan Caddesi üzerinde doğalgaz çalışması esnasında zarar gördüğü iddia edilen doğalgaz borusundaki gaz kaçağı şehir merkezinde paniğe neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, Aksa Doğalgaz tarafından araç trafiğine kapalı olan Alpaslan Caddesi üzerinde yapılan çalışmalar esnasında doğal gaz boru hattında gaz kaçağı meydana geldi. Gaz kokusu alan vatandaşlar, büyük panik yaşadı. Patlama ve yanma gibi ihtimaller üzerine vatandaşlar, durumu doğal gaz dağıtım şirketine bildirdi. Bölgeye gelen gaz dağıtım şirketi ve Giresun Belediyesi İtfaiye görevlileri caddeyi trafiğe kapatarak çalışmalar başlattı. Doğalgaz dağıtım şirketinin yaptığı çalışmalar esnasında gaz kaçağına neden olduğu ifade edildi. Arızanın giderilmesinin ardından gaz sızıntısı kesilirken cadde yeniden yayalara açıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Göl manzaralı kayak keyfi! Gören hayran kalıyor

Göl manzaralı kayak keyfi! Gören hayran kalıyor

Deprem anında böyle görüntülendiler

Deprem anında böyle görüntülendiler

Kayma riski olan yola belediye istinat duvarı yaptı

Kayma riski olan yola belediye istinat duvarı yaptı

Kış günlerinin şifa kaynağı Akbaşlı otu pazar tezgahında

Kış günlerinin şifa kaynağı Akbaşlı otu pazar tezgahında

Balıkesir’e sualtı müzesi

Balıkesir’e sualtı müzesi

Müftü Çelebi için veda yemeği

Müftü Çelebi için veda yemeği

Giresun Namaz Vakitleri 29 Ocak Çarşamba

İmsak
06:06
Sabah
07:34
Öğle
12:44
İkindi
15:21
Akşam
17:45
Yatsı
19:08

Giresun Nöbetçi Eczaneler29 Ocak Çarşamba

Elif Eczanesi
Merkez
Sefa Eczanesi
Merkez
Demirkılıç Eczanesi
Bulancak
Dereli Eczanesi
Dereli
Yeni Eczanesi
Dogankent
Yılmaz Eczanesi
Espiye
Eren Eczanesi
Eynesil
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Giresun'da minibüs dereye devrildi: 6 yaralı

Giresun'da minibüs dereye devrildi: 6 yaralı

Ehliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendi

Ehliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendi

Giresun’da ilk aday adayı başvurusunu yaptı

Giresun’da ilk aday adayı başvurusunu yaptı

Yağlıdere Kaymakamı Açığa Alındı

Yağlıdere Kaymakamı Açığa Alındı

Giresunspor Formaları Satışa Sunuldu

Giresunspor Formaları Satışa Sunuldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.