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Giresun'da doktora saldıran hasta yakını serbest bırakıldı

AA AA
12.11.2024 10:00
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Giresun'da hastanede doktora saldırıda bulunan kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kentteki özel bir hastanede dün oğlunun sünnet edilip yataklı servise götürülmesinin ardından tartıştığı genel cerrahi uzmanı Opr. Dr. Gökhan Şenyürek'e sözlü ve fiziki saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan A.A.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

Giresun'da dün özel hastanede A.A.K. ile Opr. Dr. Gökhan Şenyürek arasında tartışma çıkmıştı. CHP Giresun İl Başkanı da olan Opr. Dr. Şenyürek'in şikayetçi olması üzerine polis A.A.K'yi gözaltına almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Doktor Giresun

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